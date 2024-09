Horner: Pretpostavljam da je Noris prvi vozač Meklarena

Direktor ekipe Red Bul Kristijan Horner rekao je da pretpostavlja da je Lando Noris prvi vozač Meklarena, pošto je „petostruko više plaćen“ od Oskara Pjastrija.

Horner je pričao o vozačima Meklarena i toj britanskoj ekipi, koji su se umešali u borbu za titulu. Red Bul je vodio većim delom sezone, a Meklaren je dobrim rezultatima prvo smanjio zaostatak, a prošle nedelje u trci u Azerbejdžanu preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu sa 20 bodova prednosti.

Vozač Red Bula Maks Verstapen pokušava da osvoji četvrtu uzastopnu titulu, ali nije pobedio od juna i trke u Španiji, Noris mu se primakao na 59 bodova zaostatka, a 32 boda manje od njega ima timski kolega Pjastri.

Uoči trke u Bakuu, direktor Meklarena Andrea Stela rekao je da će odluke „50-50“ ići u korist Norisa jer se bori za titulu. Međutim, on je bio loš u kvalifikacijama, startovao je sa 15. mesta i na kraju zauzeo četvrto, dok je Pjastri pobedio. Stela je rekao da ekipa nema prvog vozača, već da su „obojica prvi vozači Meklarena“ i da postoje timska pravila koja poštuju sportski duh.

„Uglavom se takve stvari rešavaju iza zatvorenih vrata i nisam zapravo siguran kakva su to pravila. Izgleda da je i tamo konfuzija. Svaka ekipa je različita, naša pravila su vrlo jasa i koji je fokus do kraja godine. Imamo vozača koji se bori za titulu, to je timski sport i vrlo je jasno da je Čekov (Serhio Peres) posao da podrži Maksa do kraja godine“, rekao je Horner, preneo je Skaj.

„Drugačije ekipe rade na drugačije načine. Kada imate vozača kakav je Maks Verstapen, ne pravite od njega drugog vozača. Lando Noris, plaćaju ga pet puta više od Oskara, pa pretpostavljam da je on vozač broj jedan. Dolazi do zabune kada niste potpuno jasni od početka u vezi sa plaovima“, dodao je on.

Iz Meklarena su rekli da im je prioritet titula u šampionatu konstruktora. Pjastri je u drugoj sezoni u Formuli 1 i osvojio je najviše bodova od svih ostalih vozača u poslednjih sedam trka, tokom kojih Red Bul nema pobedu.

„Mislim da im onaj drugi pravi glavobolje jer pobeđuje i obavlja dobar posao. To je kao kada je Danijel Rikardo došao kod nas 2014. godine. Jasno je trebalo da bude drugi vozač iza Sebastijana Fetela, a tada je pobedio u tri trke, a Sebastijan u nijednoj. To vam ponekad stvara glavobolju“, naveo je Horner.

„Sigurno su uzeli Oskara uz očekivanje, kao što je Mercedes verovatno sa Džordžom (Raselom), a Ferari sa Karlosom (Saincom), da imate glavnog vozača i njegovu podršku. A kada drugi vozač počne da nadmašuje prvog vozača, tada obično imate glavobolju“, rekao je on.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, trkom za Veliku nagradu Singapura, u nedelju od 14 časova.

(Beta)

