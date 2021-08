I Paraolimpijske igre u Tokiju bez publike

TOKIO – Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, japanska vlada će produžiti vanredno stanje u Tokiju, tako da će i Paraolimpijske igre biti održane bez publike.

Kako navode japanski mediji, vlada želi da produži vanredno stanje do 12. septembra, a samim tim i do kraja Paraolimpijskih igara, koje traju od 24. avgusta do 5. septembra, preneo je Rojters.

Organizatori Paraolimpijskih igara u Tokiju danas su na sastanku sa Međunarodnim paraolimpijskim odborom, tokijskim vlastima i vladom odlučili da će se takmičenje održati bez publike, kao i nedavno završene Olimpijske igre.

Borilišta će biti otvorena samo za školarce u sklopu vladinog obrazovnog programa.

Na Paraolimpijskim igrama za medalje će se boriti oko 4.400 sportista iz oko 160 zemalja.

(Tanjug)

