I zvanično: Nikola Jokić MVP

Nikola je ove godine pomerio granice i ispisao stranice istorije u najjačoj ligi sveta Rame uz rame sa Melounom, Dankanom, Džejmsom, Karijem…

U ponedeljak je iz vedra nema dobro obavešteni NBA insajder Adrijan Vojnarovski objavio: „Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić je izglasan za najkorisnijeg igrača NBA lige drugu sezonu zaredom“, prenose sportski mediji.

Konačno je stigla i potvrda – Džoker je MVP!

Posle minule takmičarske godine u kojoj je oduševio košarkaški svet, Nikola je ove pomerio granice i ispisao stranice istorije u najjačoj ligi sveta.

U regularnom delu sezone u proseku beležio je 27,1 poen po utakmici, uz 13,8 skokova i 7,9 asistencija – nezapamćen učinak. Imao je i najveći prosečan PER rejting (statistički parametar koji objedinjuje većinu drugih i daje najbolju sliku o pre svega ofanzivnom doprinosu igarča) svih vremena – 32,85.

YOUR 2022, BACK-TO-BACK, WINNER OF THE KIA NBA MOST VALUABLE PLAYER AWARD! pic.twitter.com/qcHelg3PRi

Zbog brojnih povreda u Denveru nije mogao da lje od prve runde plej-ofa, ali uradio je sve u svojoj moći, pa i više, da uopšte Nagetse dovede do doigravanja. Nikolin individualni učinak u timu koji je čitave sezone zavisio samo od njega bio je dovoljan da srpski as odbije konkurenciju u Filadelfijinom Džoelu Embidu i Milvokijevom Janisu Adetokunbu.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022