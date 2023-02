Ibrahimović se vraća na teren posle osam meseci: I dalje sam Bog

MILANO – Čuveni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović oporavio se od povrede i trebalo bi da se vrati na teren posle osam meseci pauze.

Milan sutra dočekuje Torino u utakmici 22. kola Serije A, a očekuje se da Ibrahimović bude u timu.

„Dobro sam, veoma dobro, vratio sam se u tim i osećam se slobodno na terenu i van njega. Za ovo vreme sam učinio sve što je u mojoj moći da pomognem treneru, stručnom štabu i klubu. Bio sam strpljiv jer sam morao da se vratim na vrh, a oporavak ide prema planu“, izjavio je Ibrahimović za „Medijaset“.

Ibrahimović ima 41 godinu, ali ističe da je i dalje najbolji.

„I dalje sam Bog, broj jedan. Vraćam se i muzika se menja. Imam mnogo želje, hteo bih da uradim toliko stvari, nadoknadim sve što sam izgubio u prethodnih sedam ili osam meseci, a izgubio sam vreme. Kritike? To je normalno, jer ako vas ne kritikiju znači da niste na vrhu. Kritikuju me 25 godina jer sam broj jedan i na to sam navikao. To je kao da sipaju benzin na vatru, a ko se igra s vatrom opeče se“, istakao je Ibrahimović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.