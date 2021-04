Ibrahimović u centru skandala: Čuveni fudbaler prekršio sve zakone

Zlatan Ibrahimović našao se u centru skandala i preti mu dugogodišnja suspenzija, koja bi automatski mogla da znači kraj velike karijere, kao i astronomska kazna od 100 miliona evra.

Švedski mediji su objavili da je Ibrahimović vlasnik deonica jedne kladionice koja je prijavljena na Malti, što je naravno strogo zabranjeno profesionalnim fudbalerima.

Konkretno, kako navodi portal Sprtbladet, firma “Unknown AB”, čiji je jedan od vlasnika švedski fudbaler, ima 10 procenata u upravljačkoj strukturi kladionice “Bethard.com”.

Ukoliko se ovaj podatak ispostavi kao tačan, Ibrahimović bi mogao da se nađe “na tapetu” UEFA i FIFA koje strogo zabranjuju igračima bilo kakvu umešanost, na bilo koji način, u kladioničarski biznis.

U ovom slučaju, stvar je još drastičnija, jer Ibrahimovićeva firma ostvaruje prihod od uplata u pomenutoj kladionici, što samim tim njega dovodi u vrlo delikatnu poziciju. Izvršni direktor kladionice “Bethard” Erik Skarp potvrdio je Sportbladetu da je švedski napadač i dalje vlasnik udela u “Bethardovom” jedinom akcionaru “Gamedai Group PLC”.

Upravo to sad pravi veliki problem Zlatanu jer zakoni UEFA i FIFA obuhvataju sva takmičenja, od kvalifikacija za Mondijal, pa do Lige Evrope, a u oba je Zlatan igrao sa reprezentacijom i sa Milanom. To u teoriji znači da je mogao da utiče na ishode utakmica – što se u ovom slučaju ne dovodi u pitanje – ali je strogo kažnjiva njegova uloga kao malog akcionara u kladionici.

Švedski mediji pišu da bi Zlatan mogao da bude kažnjen i sa astronomskih 100 miliona evra i/ili da bude suspendovan iz fudbala na maksimalne tri godine, ako se ispostavi da je prekršio pravila.

Povodom ovog slučaja oglasio se i FS Švedske.

– Nismo razgovarali sa Zlatanom. Ne razmišljam o mogućoj kazni za njega, ali bih voleo da dobijem preciznije informacije od FIFA vezano za regulative u oko ovog slučaja i kako se one interpretiraju – izjavio je generalni sekretar švedskog fudbalskog saveza Hakan Sjorstrand, a preneo “Telegraf”.

