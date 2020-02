Ikona fudbala u teškom stanju – Pele retko izlazi iz kuće, bolestan i depresivan (video)

Kosti su mu lomljive. Zamenio je kuk i nije imao adekvatnu rehabilitaciju pa ima problema s kretanjem. Sve ga je to ‘bacilo’ u depresiju. On je ‘Kralj’, uvek je bio tako prepoznatljiva figura, a danas ne može hodati, rekao je Peleov sin Edinho za brazilsku televiziju Globo.

Nekad je bio najbolji fudbaler sveta, nosio brazilsku reprezentaciju i svoj Santos, izgradio je veliko ime i postao bezvremenska ikona.

A danas Pele iz stana izlazi jedino u invalidskim kolicima i to uz nečiju pomoć, godine su ga stigle, a on to teško proživljava.

– Sramota ga je, ne želi da iziđe iz kuće, da bude viđen, bilo šta za šta mora da napusti kuću. Zapravo, veoma je ograničen i povučen – otkriva njegov sin.

Otac i sin mnogo su se svađali jer brazilska legenda nije odradila rehabilitaciju u potpunosti nakon operacije kuka. U karijeri je osvojio tri Svetska prvenstva, a ovog će ljeta proslaviti 50. godišnjicu osvajanja trećeg ‘Mundijala’, prenose mediji.