„Intelektualni nivo mu je nula“: Kirjos opet proziva učesnike Adrija tura

Australijski teniser Nik Kirijos nastavlja svađe s teniserima koji su igrali na Adrija turu, regionalnom humanitarnom turniru koji je organizovao Novak Đoković, a ovoga puta izvređao je Hrvata Bornu Ćorića.

Ćorić je nedavno, u razgovoru za hrvatske medije, rekao da se ne obazire na komentare Kirjosa, koji je ujedno bio i najveći kritičar tog turnira, što mu je očigledno zasmetalo pa je odlučio da ode korak dalje.

– To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam šta je Nik pisao i da vam kažem, baš me briga šta priča i šta misli jer on voli da bude general posle bitke. Možda bih i razumeo da je neko drugi očitavao lekcije, ali on… Nekako, nije realno, ali dobro, to je njegov način i ja nemam problem s tim – rekao je Ćorić za „Jutarnji list“.

Ubrzo, kada je saznao šta je Ćorić rekao o njemu, Australijanac je burno reagovao.

– Trebalo bi da te bude briga. Da li ti imaš kamenje u glavi? Još jednom, naravno da možeš da podržavaš prijatelje, ja samo pokušavam da budu odgovorni. Kada sam rekao ono što sam rekao, nisam mislio da dosađujem, oni su teniseri i nisu ništa posebni. A kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo je nula – poručio je kontroverzni teniser Hrvatu.

Podsetimo, Ćorić je takođe bio zaražen virusom Kovid-19 posle Adrija tura, ali nije imao većih zdravstvenih problema i za 14 dana se oporavio i nastavio s treninzima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.