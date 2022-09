Itudis srpskim medijima: Ko je video nas i Srbiju u finalu?

BERLIN – Ko je video nas i Srbiju u finalu, ko je to video? Ja nisam to prognozirao. Ja to nisam video, rekao je selektor Grčke Dimitris Itudis srpskim medijima, nakon ispadanja njegove reprezentacije sa Evropskog prvenstva.

Grci su u četvrtfinalu turnira izgubili od domaćina Nemačke rezultatom 107:96.

„Govorio sam ranije vašim kolegama u grčkim medijima – favoriti su okej, i zašto ih pravite? Verovatno po načinu igre. Mi smo se borili na neki drugi način, imali smo dosta poteškoća što se tiče pripreme“, rekao je Itudis.

Rekao je da to nije opravdanje za ovaj poraz, to je druga priča, ali način takmičenja je takav.

„Bez obzira da li imamo 5:0 ili 6:0, jedna utakmica može da te izbaci sa takmičenja. To se nama desilo, nismo bili na tom nivou na kom smo trebali da budemo, pogotovo odbrambeno. Činjenica je da su Vagner i Obst kombinovano ubacili deset trojki, to nas je dosta pogodilo. Mi smo našli način da se vratimo u utakmicu i povedemo strašnim košem Slukasa“, rekao je Itudis i dodao da je veliki problem predstavljao početak trećeg perioda, gde su Grci za gotovo sedam minuta igre postigli svega poen:

„Očigledno nas je taj start u trećoj četvrtini pogodio. Sigurno nismo bili na tom nivou, mogli smo napadački, ali nismo pogodili dosta zicera i otvorenih šuteva. To je taj rezultat od plus 16 za njih.“

Pre ovog turnira, Srbija i Grčka su proglašeni za najveće favorite za osvajanje zlata. Orlovi su eliminisani u osmini finala od Italije, dok su Heleni išli korak dalje.

„Problem je utakmica, odbraniti Obstov pik, iskomunicirati, za to treba vremena. Ima dosta reprezentacija kojima bi trebalo dati kredit. Čestitam Nemačkoj i Španiji, oni su stvorili habitat. Imaju stručne štabove, igrače koji su dugo zajedno, to treba da se kreira kroz rad i kontinuitet. Ako mi budemo živi i zdravi da se okupimo ponovo, mislim da imamo šanse da idemo malo dalje na nekom drugom takmičenju“.

Svim reprezentacijama tokom godine veliki problem predstavlja kalendar koji ne omogućava timovima da u svakom prozoru kvalifikacija budu sa istim sastavom.

„Kalendar je taj koji je problem, ali ljudi mogu da se nađu i pričaju kako bismo našli najbolji mogući naćin da i selektori i igrači budu što češće sa reprezentacijama. Cilja se na nešto što je van moje moći, to je nešto što se treba razmatrati u interesu košarke: da igraju igrači, ne samo oni koji igraju u NBA, već oni koji pobeđuju i idu dalje“, zaključio je Itudis.

Za preostala dva polufinalna mesta boriće se Francuska i Italija (17.15), kao i Slovenija i Poljska (20.30).

