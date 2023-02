Ivanović: Možemo da dobijemo svaki meč u Evroligi kada igramo čvrstu odbranu

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je danas da „crveno-beli“ mogu da dobiju meč u Evroligi samo kada igraju čvrstu i snažnu odbranu.

Crvena zvezda će u četvrtak gostovati Bajernu, a u ekipi će se naći i Argentinac Fakundo Kampaco, koji će u Minhenu prvi put zaigrati za „crveno-bele“ u Evroligi.

„Sad počinje ovih devet finala za nas, jači smo za Kampaca, ali sve ostaje isto. Imaćemo igrača više, ali mi možemo da dobijemo meč samo kad igramo čvrstu i snažnu odbranu. Tad možemo da igramo protiv bilo koga. Moramo da verujemo i to je ono što čini ovu ekipu jakom“, rekao je Ivanović na konferenciji za medije u Beogradu.

Crvena zvezda je u prošlom kolu Evrolige na svom terenu poražena od Albe (72:87). „Crveno-beli“ imaju trenutno 11 pobeda i 14 poraza.

„Poraz od Albe je bio baš bolan, to nam je malo umanjilo šanse za plasman u plej-of Evrolige, ali su one po meni još realne. Mi samo moramo da verujemo, to je najvažnije. Za ovu ekipu važi da svakog dana treba da mislimo da je sve moguće. Što se tiče Bajerna, to je ekipa koja je uzuzetno borbena. Imaju polivalentne igrače, svi mogu da igraju unutra i napolju, igraju pik en rol, u poslednje vreme i jako brzo“, kazao je Ivanović.

Svi klubovi Evrolige mogu do sutra u 18 sati da registruju nove igrače.

„Poslednjeg dana ne možemo ništa. Ni ponavljači poslednji dan ništa ne rade“, naveo je Ivanović.

Utakmica 26. kola Evrolige između Bajerna i Crvene zvezde biće odigrana u četvrtak od 19 sati u Minhenu.

„Dokle god postoji matematička šansa da se nađemo u TOP 8, a i dalje postoji, mi ćemo se nadati i raditi na tome. Daleko od toga da je bilo šta izgubljeno, nismo digli ruke. Imali smo nekih kikseva na domaćem terenu, upisali smo neke teške pobede u gostima. Idemo u Minhen sa samo jednom mišlju, a to je pobeda. Veoma se radujemo što će Kampaco igrati Evroligu. Ne očekujemo da on sad sam pobeđuje, za to je potreban timski napor kako bi se ostvarili ciljevi“, rekao je košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović.

(Tanjug)

