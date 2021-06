Izazvao buru: Čuveni trener se obrukao zbog izjave o Đokoviću (video)

Patrik Muratoglu, bivši teniser a sada već čuveni trener, pred početak Rolan Garosa izazvao je buru otpisavši Novaka Đokovića, za kojeg, inače, tvrdi da je bolji od Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Đoković je u Parizu osvojio drugu titulu na Rolan Garosu, ukupno 19. na grend slemovima u karijeri, čime je ućutkao mnogobrojne kritičare.

Muratoglu, inače bliski saradnik Novakovog protivnika u finalu Stefanosa Cicipasa, uvek je uzdizao uspehe srpskog tenisera, ali je pred početak Rolan Garosa imao zanimljivo viđenje situacije.

„Samo statistička potvrda onoga što odgovaram svake godine kada me pitaju o potencijalnom pobedniku Rolan Garosa“, tvitovao je Muratoglu na objavu da Nadal u Parizu ima 98 posto pobeda.

Francuski stručnjak je zatim objasnio da ni 2021. godine neće biti promena – zbog čega se propisno obrukao, kada se pogleda tok turnira.

„Jedini neizvestan trenutak na Rolan Garosu je koga će Rafa pobediti u finalu“, dodao je Muratoglum aludirajući na to da Đoković nema šanse da osvoji turnir u Francuskoj.

Nakon što je Novak u polufinalu pobedio trinaestostrukog šampiona Nadala, Muratoglu je „promenio ploču“ objasnivši da je Srbin najveći teniser svih vremena.

„Đoković je najbolji od njih trojice (Nadala i Federera prim. aut). Ako su svi na svom vrhuncu, on će pobediti. Istorija je to pokazala. Za mene je on najjači“, objasnio je stručnjak grčkog porekla i dodao:

„Igrati protiv Novaka je najveći mogući izazov“.

Iako je Muratoglu potpuno pogrešno analizirao Otvoreno prvenstvo Francuske, njegova izjava posle Novakove pobede nad Rafom se ne može smatrati „vađenjem“, jer je isto smatrao i ranije.

Trener Serene Vilijams je u intervjuu 2019. godine imao sličnu izjavu.

„Došao je posle njih, kada su već dominirali, i pokazao da može da pobedi obojicu. Postao je prvi teniser sveta, ostao je na prvom mestu i to je uradio nekoliko puta. Koliko god to bilo teško reći, on je bolji od njih dvojice. Mnogi neće biti saglasni sa mnom, ali ja u to verujem“, objasnio je tada vlasnik čuvene teniske akademije u Francuskoj.

