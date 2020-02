Jagodić-Kuridža: Da ne ponovimo greške iz derbija

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde Marko Jagodić-Kuridža i Vladimir Štimac poručili su da će ekipa učiniti sve da se na gostovanju Baskoniji vrati na stazu uspeha.

Zvezda je prethodni meč u elitnom takmičenju izgubila od CSKA u Beogradu, a potom i „dobijenu utakmicu“ u finalu Kupa Radivoja Koraća od Partizana u Nišu.

„Očekuje nas dobra ekipa, igraju dosta bolje nego na početku sezone. Napravili su određene promene, što u igračkom što u trenerskom kadru. Podigli su se. Igraju sa dosta energije i mi moramo tako da vratimo, da budemo koncetrisani i u napadu i u odbrani. Da ne ponovimo greške iz derbija i utakmice sa CSKA i da vidimo da probamo da dobijemo neku šansu za pobedu“, izjavio je Jagodić-Kuridža.

Njegov saigrač Vladimir Štimac ističe da će tim dati sve da pokušaju da ostvare trijumf.

“Oni su doživeli neke promene, sigurno da nije to ta ekipa od ranije. Mi idemo na svaki mec da pokušamo da pobedimo. Težak put do tamo, kao i uvek, ali šta je tu je. Idemo da damo sve od sebe, da probamo da pobedimo. Tamo je pravi košarkaški ambijent, lepo je za igranje, bio sam tamo više puta i to je jedna dobra atmosfera u kojoj može da se igra super“, rekao je Štimac.

Zvezda će u Vitoriji biti bez prvog trenera Dragana Šakote, koji ima problema sa upalom vena, a ekipu će voditi Andrija Gavrilović.

Što se tiče igrača izostaće povređeni Ognjen Dobrić i Čarls Dženkins, ali će poslednje pojačanje plejmejker Kalin Lukas biti u konkurnciji.

Meč između košarkaša Baskonije i Crvene zvezde igra se sutra od 21 sat.

