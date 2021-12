Kako se hrani Novak Đoković: Izbacio 4 ključne stvari iz ishrane, dan uvek počinje ovim napitkom

Novak Đoković nije tek tako dobio titulu jednog od najboljih tenisera svih vremena.

Za fantastične rezultate, uz mnoga odricanja, redovni treninzi i promenu nekih životnih navika, kao i ihrana koja je ključna stavka u životu svakog profesionalnog sportiste.

I ruku na srce, sve te višesatne mečeve treba izdržati – umorimo se od samo gledanja, ali Novak se uvek drži i sve vreme igra punom snagom, kao da je upravo izašao na teren. Ako ste se pitali kako je to moguće, najbolji teniser sveta je nedavno detaljno otkrio kako se hrani i kako započinje dan, a to je ključ njegovog uspeha.

Ishranu je, kako je sam rekao nekoliko puta, promenio prvenstveno zbog problema s alergijama, koje su iz godine u godinu bile sve gore i u kojima mu operacija nosa nije pomogla.

‘Zbog toga sam predavao mečeve i bilo mi je potrebno mi je dosta vremena da se oporavim’, rekao je Novak.

Spas je pronašao u biofeedback terapiji, koja je zapravo proces učenja kako upoznati sopstvene psihofizičke funkcije, odnosno reakcije na stres i depresiju u svakodnevnom životu, i naučiti kako da ih kontrolišete kroz ponavljane vežbe. Putem savremene elektroničke tehnologije terapeut, kao i sam pacijent, gledajući svoje indikatore stresa na monitoru tokom pregleda, dobijaju aktuelne informacije o napetosti mišića, perifernoj temperaturi i znojenju, pulsu i disanju.

Novak se nakon samo nekoliko terapija osećao bolje, a onda je shvatio da mora da promeni ishranu jer je to jedan od ključnih problema.

‘Tada sam s jelovnika izbacio gluten, mlečne proizvode i rafinisani šećer. Bila je to velika promena, ali sam se toga držao jer su rezultati došli odmah’, rekao je Novak novinaru Grejamu Bensindžeru.

‘Porodica je u početku bila zabrinuta. Nedugo zatim izbacio sam crveno meso iz ishrane jer sam primetio da je potrebno puno vremena i energije da se ono probavi u telu, a ta energija mi je potrebna za fokus i oporavak, za sledeći trening, za sledeći meč. To je bio početni trenutak koji me doveo do sadašnjeg jelovnika baziranog na biljnoj ishrani. Ne jedem ništa životinjskog porekla’, rekao je Novak.

Šta Novak danas jede?

Kako teniser kaže, dan uvek počinje istim napitkom.

‘Kad ustanem, prvo popijem čašu mlake vode s limunom za detoksikaciju. Zatim natašte popijem sok od celera. Kasnije sledi zeleni smuti s raznim algama, voćem i superhranom i suplementima’, objasnio je Novak.

‘U prvom delu dana jedem puno voća, kao i salate. Ne volim da jedem hranu koja zahteva puno energije za probavu, pogotovo ne u prvoj polovini dana. Obično jedem žitarice, poput kinoe, divljeg pirinča, prosa, i batat i krompir’, ispričao je Đoković.

