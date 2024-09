Kapiten Totenhema kritikovao sve veći broj utakmica i pozvao da se to pitanje ozbiljno shvati

Kapiten Totenhema Son Hjun Min kritikovao je danas preopterećen kalendar takmičenja i sve veći broj utakmica i pozvao fudbalske zvaničnike da to pitanje shvate zaista ozbiljno, u sled spekulacija da bi igrači mogli da stupe u štrajk.

Son je jedan u nizu igrača, uključujući Rodrija i Manuela Akandžija iz Mančester sitija i golmana Liverpula Alisona Bekera, koji je izrazio zabrinutost zbog dodatnog opterećenja nametnutog igračima.

Rodri, koji je tokom utakmice protiv Arsenala (2:2) u nedelju teško povredio koleno, nagovestio je prošle nedelje da bi igrači mogli da štrajkuju zbog povećanog broja utakmica.

„Mnogi igrači su pričali o tome i rekli prave stvari i mislim da je veoma važno da neko zaista izađe i kaže prave stvari. Igrači su oni koji moraju da kažu nešto, a definitivno se radi o mnogo utakmica. Fudbalski navijač želi da vidi kvalitetnu utakmicu, a ne što više utakmica, a ne želite da vidite igrače koji se muče sa povredama“, rekao je Son uoči utakmice protiv Karabaga u Ligi Evropa, preneo je Skaj.

Kapiten londonskog kluba rekao je da je igračima nekada teško da vode računa o sebi i zbog brojnih putovanja, a da ponekad fizički i psihički nisu spremni kada znaju da izlaze na teren i da je ogromna mogućnost povrede.

„Mi nismo roboti i moramo time da se pozabavimo i definitivno smanjimo broj utakmica kako bismo mogli da igramo kvalitetnije. Mislim da bi to trebalo da bude cilj. To je mnogo posla, a prema programu dodato je još utakmica. Na primer, Siti je u nedelju igrao protiv Arsenala, a u utorak protiv Votforda. To nije čak ni fleksibilno, možda je moglo da se prebaci za sredu umesto u utorak, ali to nije fleksibilno“, naveo je on.

„O tome mi pričamo i normalno je da se svi povrede ili da su u visokom riziku od povrede. Mislim da to nije fer. Takođe, mislim da Rodri govori prave stvari, da igramo možda 50 ili 60 utakmica, a ne više od 70, mislim da to nije fer“, dodao je Son.

Upitan da li bi podržao štrajk, kapiten reprezentacije Južne Koreje odgovorio je: „Ne, pošto želite da uđete u finale i odigrate te utakmice“.

„To je drugačiji scenario, ali na primer želim da kažem da je format Lige šampiona promenjen da se odigra i više utakmica i mislim da to nije pravi način da se brine o igračima“, naveo je on.

Upitan čija je odgovornost štrajk, 32-godišnji fudbaler odgovorio je: „Definitivno nije na igračima“.

„Kada izađe raspored igrači moraju da budu na terenu. Mnogo toga se dešava. Uefa, FA i Fifa, svi moraju to da shvate zaista ozbiljno. Nije nasumično, da samo nekoliko igrača kaže da je previše utakmica. Želimo da vidimo visokokvalitetne utakmice i najbolju igru fudbalera i mislim da bi to trebalo da bude cilj. Naravno, povrede dolaze i kroz manji broj utakmica, ali uz mogućnost više putovanja i više utakmica, mogućnost povreda će biti veća“, naveo je Son.

Fudbaleri Totenhema igraju u četvrtak od 21 čas u Londonu protiv Karabaga u prvom kolu Lige Evropa.

(Beta)

