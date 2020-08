Kasiljas: Odlazak je bio traumatičan, ali Real je moj dom

MADRID – Legendarni golman Iker Kasiljas rekao je da je njegov odlazak iz Real Madrida 2015. godine bio traumatičan, ali da je bez obzira na sve „kraljevski klub“ njegov dom.

Bivši golman Real Madrida i reprezentacije Španije početkom meseca zvanično je saopštio da završava igračku karijeru, a mediji spekulišu da će obavljati funkciju savetnika predsednika kluba Florentina Peresa.

„Moj odlazak iz Reala je bio traumatičan, ali to je moj dom. Bilo je to poput razvoda braka, bilo je ružnih reči, ali kako je vreme prolazilo, sve se smirilo. Dve-tri godine nakon mog odlaska iz Reala, imao sam bolji odnos sa Peresom i on mi je rekao da moram da budem u klubu. Razgovaraćemo sada u avgustu, jer je Real moja kuća i moj život. Florentino me je nedavno zvao i rekao da ima ponudu za mene. Sada kada sam u Madridu, razgovaraćemo“, rekao je Kasiljas za španski As.

(Tanjug)

