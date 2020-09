Kecmanović: Dokazao sam, pre svega sebi, da mogu

KICBIL – Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović izjavio je da je izuzetno srećan i zadovoljan osvajanjem prve ATP titule na turniru u Kicbili, a posebno što je sam sebi dokazao da može da postiže vrhunske rezultate.

„Dodatno me raduje da sam to uspeo da učinim baš sada i u Kicbilu, u ovom teškom trenutku za sve nas igrače zbog pauze koje je izazvala pandemija virusa korona, kao i to što sam do ovog trofeja stigao na šljaci koja i nije moja omiljena podloga. Dokazao sam pre svega sebi da mogu napraviti rezultat koji želim i za koji sve ove godine konstantno radim na sebi i treniram“, rekao je Kecmanović.

(Tanjug)

