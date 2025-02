Keimer iz Betisa prešao na pozajmicu u Crvenu zvezdu

Dosadašnji fudbaler Betisa Keimer Sandoval prešao je na pozajmicu u Crvenu zvezdu, saopštio je danas beogradski klub.

Kolumbijski odbrambeni fudbaler prešao je na pozajmicu u trajanju od godinu i po dana, uz pravo otkupa.

„Želim pre svega da se zahvalim što mi je ukazana prilika, veoma sam srećan zbog toga. Idemo napred. Saigrači su me lepo dočekali, rekli su mi da su tu za mene, šta god da mi treba. Prvi utisci su zaista dobri. Znam da je Borha igrao u Zvezdi, on je takođe Kolumbijac. Čuo sam za Zvezdine navijače, znam da su sjajni“, rekao je Sandoval, preneo je klupski sajt.

Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela rekao je da je klub ostao bez petorice štopera, zbog čega je doveden Sandoval, od koga se očekuje da se brzo prilagodi.

„Uglavnom su otišli iskusni igrači, Spajić, Degenek, Drkušić. Otišli su i Điga i Leković. Odlučili smo da u ovoj sezoni nastavimo sa mladim igračima iz naše Omladinske škole, a takođe i da dovedemo jednog mladog igrača, koji igra za reprezentaciju Kolumbije do 20 godina. On je upravo došao sa takmičenja, gde se Kolumbija kvalifikovala za Svetsko prvenstvo do 20 godina“, rekao je on.

„Radi se o mladom, perspektivnom igraču, koji ima sve karakteristike da postane vrhunski igrač. Krasi ga brzina i dobra tehnika. Očekujemo da se brzo navikne na mentalitet kluba, stil života u Beogradu, kao i na sve zahteve koje u ekipi traži trener Milojević. Očekujem od njega dosta i verujem da će u narednom periodu biti važan igrač Crvene zvezde“, dodao je Mrkela.

Keimer Sandoval je rođen 3. septembra 2005. godine u gradu Santjago de Kali, u Kolumbiji. Seniorsku karijeru započeo je u klubu Orsomarso, koji se nalazi u Palmiri, odakle je 2024. godine stigao u španski Betis. Nastupa na poziciji štopera, ali pokriva i poziciju desnog beka.

(Beta)

