Kevin Anderson završio karijeru

Južnoafrički teniser Kevin Anderson objavio je danas da je odlučio da završi svoju 15-godišnju profesionalnu karijeru.

„Ne sećam se trenutka u svom životu kada nisam igrao tenis. Počeo sam ovo putovanje pre 30 godina, kada mi je otac stavio reket u ruke i rekao mi da mogu da budem jedan od najboljih igrača na svetu ako sam spreman da radim naporno“, napisao je 35-godišnji Anderson na društvenim mrežama.

„Od tada, tenis me je vodio daleko od mojih korena u Johanesburgu i dao mi je ceo svet. Doživeo sam toliko različitih emocija i izazova – ovaj sport može da bude uzbudljiv, ali istovremeno i usamljenički. Imao sam uspone i padove, ali ne bih to menjao ni za šta. To putovanje mi je pomoglo da postanem čovek kakav sam danas“, dodao je on.

Nekadašnji peti teniser sveta je u karijeri osvojio sedam ATP titula i stigao do dva grend slem finala. On je u finalu Otvorenog prvenstva SAD 2017. godine izgubio od Rafaela Nadala, a godinu dana kasnije od Novaka Djokovića u finalu Vimbldona.

Anderson, koji je tenisom počeo profesionalno da se bavi 2007. godine, tokom karijere zaradio je više od 17 miliona dolara.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.