Kevin de Brujne će napustiti Mančester siti na kraju sezone

Kapiten fudbalera Mančester sitija Kevin de Brujne saopštio je danas da će napustiti engleski klub nakon završetka ove sezone.

„Biću direktan i dati vam svima do znanja da će ovo biti moji poslednji meseci kao igrač Mančester sitija. Ovo nije lako napisati, ali kao fudbaleri, znamo da će ovaj dan jednom doći. Taj dan je sada i to zaslužujete da čujete od mene lično“, saopštio je danas De Brujne u objavi na društvenoj mreži X.

De Brujne je u Mančester siti došao iz Volfsburga 2015. godine, i od tad je odigrao ukupno 413 utakmica za engleski klub. Sa Mančester sitijem je šest puta bio šampion Premijer lige, pet puta bio prvak Liga kupa, po dva puta osvojio FA kup i Komjuniti šild, a 2023. godine je osvojio i Ligu šampiona.

„Fudbal me je doveo do svih vas i do ovog grada. Jurio sam svoje snove, nisam znao da će mi ovaj period promeniti život. Ovaj grad, ovaj klub i ovi ljudi su mi dali sve, pa nisam imao izbora osim da to sve i vratim, a osvojili smo sve“, dodao je De Brujne.

Belgijski vezista je postao kapiten Mančester sitija u januaru ove godine, nakon odlaska dotadašnjeg kapitena Kajla Vokera na pozajmicu u Milan.

„Da li nam se svidelo ili ne, vreme je da se kaže zbogom. Moja porodica i ja smo izuzetno zahvalni na tome šta je ovo mesto nama značilo. Mančester će uvek biti u pasošima moje dece i u svim našim srcima. Ovo će uvek biti naš dom. Ne možemo dovoljno da se zahvalimo gradu, klubu, osoblju, saigračima, prijateljima i porodici za ovih 10 godina“, naveo je De Brujne, i dodao da želi da uživa u svojim poslednjim trenucima kao igrač Mančester sitija.

De Brujne je kao igrač Mančester sitija šest puta bio izabran u idealan tim Lige šampion, dok je pet puta bio član idealnog tima Premijer lige.

(Beta)

