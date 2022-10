Klop brani Nunjeza: Mora još da raste kao čovek

LIVERPUL – Menadžer Liverpula Jirgen Klop stao je u odbranu urugvajskog napadača Darvina Nunjeza, koji je izložen kritikama zbog lošeg starta u engleskom klubu, prenose britanski mediji.

Nunjez (23) je u letnjem prelaznom roku stigao u Liverpul iz Benfike za oko 100 miliona evra. Urugvajac je na prvim osam mečeva u Premijer ligi postigao dva gola, a imao je dosta promašaja, dok je na meču sa Kristal Palasom zaradio crveni karton.

„Mislim da je i sam naglasio da oseća pritisak. Mora da se smiri, ali dobro se kreće. Da samo vidite kako zabija na treningu, bili biste zadivljeni. Na utakmicama je stalno u nekoj žurbi, treba samo da se smiri u takvim trenucima i da iskoristi bogatstvo svojih realizatorskih sposobnosti. Nije imao savršen početak u Premijer ligi. Bio je suspendovan na tri meča zbog udaranja protivnika. Nunjez je agresivan igrač, emotivan je, ali tako nešto ne bi smelo više da se ponovi. On je fudbaler koga ranije nismo imali. Zbog toga sam siguran da će sve da bude u redu“, izjavio je Klop.

Nunjez je nedavno izjavio da slabo razume uputstva Klopa, jer ne poznaje engleski jezik.

„Ne zna engleski. Zna samo da kaže ‘dobro jutro’ i ‘idemo’. On je još dete, ali i osoba puna samopouzdanja, samo još nije potpuno odrastao. Mora još da raste kao čovek, sve je to u redu. Svestan sam da me ne razume“, objasnio je menadžer Liverpula.

Klop je dodao da u stručnom štabu ima saradnike koji govore španski jezik.

„Ista situacija je bila i sa Bobijem Firminom i nekim drugim igračima. Možda je baš veliki deo Bobijevog uspeha ležao u tome, što me uopšte nije razumeo, a sve je radio kako je bilo potrebno. Kod Darvina je malo drugačije, ali naravno da dobija sve informacije. Imamo ljude koji govore španski i u stručnom štabu i među igračima“, rekao je Klop.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.