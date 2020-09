Ko je sudija zbog koje je Đoković diskvalifikovan (foto)

Linijski sudija koju je Novak Đoković pogodio lopticom na Ju-es openu zbog čega je diskvalifikovan sa takmičenja zove se Laura Klark. To je otkrila njena porodica iz Ovensboroa u američkoj državi Kentaki. Članovi njene porodice rekli su za „14 njuz“ da je ona osoba koju je Đoković nenamerni udario lopticom u vrat.

Klark je pala na teren i uhvatila se za grlo. Nakon što je primetio šta se dogodilo, Đoković joj je pritekao u pomoć, potom joj je ukazana i medicinska pomoć i na sreću nije bilo ništa ozbiljno.

Laura Klark je, inače, dugogodišnji linijski sudija na ATP turneji, ljubitelj je vina i ostalih alkoholnih pića, a obožava kantri muziku, posebno bend Zaka Brauna. Laura se zaljubila u tenis gledajući Pita Samprasa i Andra Agasija, prenose američki mediji.

Napredovala se ja juniorskih i studentskih turnira do Ju-es opena i Dejvis kupa kao sudija. Pre šest godina je u jednom intervjuu priznala da ju je loptica pogodila u usnu pri brzini od 130 kilometara na sat.

„Kada ste prvi put na nekom velikom terenu to je zastrašujuće. Tresete se“, rekla je tada Laura i dodala da saoseća sa vrhunskim teniserima, jer su pod velikim pritiskom, prenose „Novosti“.

Putem društvenih mreža vidi se da uživa u putovanjima, bila je i u našem komšiluku u Hrvatskoj.

@zacbrownband @TBirdZBB for you Game of Thrones fans, Dubrovnik, Croatia is the bomb! Holy Moly Holy Shit Holy Cow!!! pic.twitter.com/Zp7I9WpZdw

— Laura Clark (@fishi810is) May 14, 2017