Ko je u pravu: Federer besneo na sudiju zbog opomene (video)

Rodžer Federer se plasirao u treće kolo Rolan Garosa pobedom nad hrvatskim teniserom Marinom Čilićem, a meč je obeležila rasprava iz drugog seta o kojoj se vodi polemika u teniskom svetu.

Naime, sudija je u jednom trenutku u drugom setu Federer je dobio opomenu od sudije da igra „previše sporo“.

𝗜𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗶𝘁…

Here was the earlier incident between Federer and Cilic 👀🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Y53QZ0fT3D

— Live Tennis (@livetennis) June 3, 2021