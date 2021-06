Kobijevo proročanstvo o Jokiću danas se i ostvarilo (video)

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji i igrač koji je zauvek obeležio NBA ligu, Kobi Brajant, izazvao je pre dve godine Nikolu Jokića da ostvari jedan zadatak. Danas je Srbin taj izazov ispunio.

Back in 2019, Kobe Bryant challenged Nikola Jokic to win MVP.

Two years later, Jokic completed his Kobe Challenge ✅👏

🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/UOVy7RSEW8

