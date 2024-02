Komemoracija Dejanu Milojeviću održana u Beogradu

U Skupštini grada Beograda danas je održana komemoracija nekadašnjem srpskom košarkašu i treneru Dejanu Milojeviću, koji je preminuo 17. januara od u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara.

Komemoracija je počela minutom ćutanja, a nakon što je prikazan film o Milojeviću, prisutnima se najpre obratio predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović. On je izrazio saučešće porodici Dejana Milojevića i košarkaškoj porodici Srbije.

„Nije postojao onaj ko Dejana nije poštovao i voleo. Napustio nas je veliki košarkaš, sjajan trener, ali iznad svega veliki čovek. Čovek bez jedne mrlje. Imao sam tu čast da budemo prijatelji iako nismo igrali zajedno. Moja se karijera završavala, a njegova je bila tek u uzletu. Nosio je u sebi onu žar, energiju, srčanost, pozitivnu drskost, sve ono što je krasilo velikane naše košarke“, rekao je Danilović.

Danilović je naveo da je bio jedan od onih koji je inicirao dolazak Milojevića u Partizan kada je bio na funkciji u tom klubu.

„Imao je sve vrline onih najcenjenijih igrača oko kojih gradite igru i hemiju tima. Ti igrači su oduvek bili pravo blago. Nikad Dejan nije bio trula jabuka u timu. Njemu su svi verovali bez pogovora, i igrači i treneri. Ima li većeg priznanja od toga da vam svi veruju čim vas vide“, naveo je Danilović.

Prvi čovek KSS-a je istakao da su Milojevića želja da se pomogne svakom članu kolektiva vodila i kroz trenersku karijeru.

„I opet je postupno išao, stepenik po stepenik sve do reprezentacije u kojoj je za kratko vreme dao prilično dosta. Bio je istinski patriota, voleo je reprezentaciju i svoju zemlju. Osećao sam duboko u sebi da je to bio samo početak jer sam bio siguran da će Dejan vrlo brzo voditi reprezentaciju na najvećim takmičenjima. Na moju veliku žalost, to se neće dogoditi. Ostaje nam da negujemo uspomenu na njega i da pamtim sve ono zbog čega smo ga voleli i poštovali“, rekao je Danilović.

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj izrazio je saučešće porodici Dejana Milojevića i istakao da je on bio veliki drug, igrač, trener, reprezentativac i najveći čovek.

„Divio sam mu se na terenu i van terena. To znam iz ličnog iskustva. Kada mi je trebala motivacija i podrška, uvek je bio raspoložen da popričamo. Razumeo je igrače i kao trener bio je deo nas. Košarka je bila njegov život. Svojom pozitivnom energijom iz nas je izvlačio ono najbolje. Motivisao nas je da budemo bolji u svakom pogledu, i kao ljudi i kao igrači“, rekao je Kešelj.

„U ime države Srbije osećam obavezu da mu još jednom kažev veliko hvala za sve što je uradio kao igrač, trener, član reprezentativnih selekcija, naš ambasador u svetu“, dodao je Kešelj.

Košarkaški agent i saradnik Dejana Milojevića, Miodrag Ražnatović je naveo da su prošle tri duge nedelje i da još nije uspeo da shvati i prihvati šta se dogodilo.

„U svetu kom živimo, nepravde su svakodnevna pojava. Nažalost, koliko god bili spremni dogode se nepravde sa kojima teško možemo da se pomirimo. Dejanov preran odlazak je najveća od njih“, rekao je Ražnatović.

On je naveo da je Milojević po igračkim kvalitetima verovatno bio bolji od drugih igrača koje je zastupao u prethodnih 30 godina.

„Ono što ga je izdvajalo i činilo posebnim su mnoge druge osobine koje su ujedno i razlog što sam ga nakon završetka igračke karijere zaista želeo pored sebe. Tako je na moj nagovor postao i trener i mogu slobodno da kažem da je to bio jedan od najboljih poteza koje sam napravio u svom životu“, rekao je Ražnatović.

Rekao je da je dobio plejadu dobrih igrača što se ne bi dogodilo bez „Dejanovog rada i entuzijazma“, ali da je još važnije da je dobio istinskog prijatelja.

„Jako sam ti zahvalan za sve što si uradio za mene, za Megu, za košarku. Učiniću sve da tvoj lik i delo ostanu večni“, zaključio je Ražnatović.

Milan Radovanović, saigrač i prijatelj Dejana Milojevića, naveo je Dejan bio „osvajač ljudskih srca“ i da je imao neverovatan uticaj na ljude, ali i da je uvek čvrsto stajao na zemlji i sprovodio svoj zacrtan plan.

„Sa 18 godina mi je rekao da će se oženiti u 21, da će igrati u Partizanu, reprezentaciji, da će otići u NBA ligu. Želeo je da bude selektor i da razvije košarkašku akademiju. Nažalost to nije ostvario“, rekao je Radovanović.

Komemoraciji u Skupštini grada Beograda prisustvovali su Milojevićeva porodica, selektor Srbije Svetislav Pešić, Aleksandar Džikić i Duško Vujošević, bivši igrači Novica Veličković, Miroslav Berić, Mlađan Šilobad, Milenko Tepić, Dejan Bodiroga…

Dejan Milojević je tokom igračke karijere nastupao za FMP, Budućnost, Partizan, Valensiju i Galatasaraj. Trenersku karijeru započeo je u Megi, potom je vodio Budućnost, a od 2021. godine bio je pomoćni trener u Golden Stejtu. Radio je i kao pomoćnik Igoru Kokoškovu u reprezentaciji Srbije.

Nekadašnji srpski košarkaš i trener biće sahranjen u ponedeljak u 13.30 na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 13.00.

(Beta)

