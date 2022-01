Konačno se oglasio i ATP: Podrška i packa Novaku!

Šest punih dana bilo je potrebno ATP organizaciji da se oglasi povodom torture koju svetski broj jedan Novak Đoković proživljava u Australiji, gde se na kraju ipak sprema za početak prvog Grend slema u godini.

Nakon što mu je poništeno ukidanje vize Novak Đoković je konačno napustio migrantski hotel, i u ponedeljak je odradio prvi trening, poručivši da će se nadmetati na Australijan openu gde juriša jubilarnu desetu titulu.

Read our statement on Novak Djokovic's entry into Australia following Monday's court hearing in Melbourne ⤵️

— ATP Tour (@atptour) January 10, 2022