Konte: Ne razmišljam o Juventusu, srećan sam u Totenhemu

LONDON – Menadžer Totenhema Antonio Konte izjavio je da ne razmišlja da napusti londonski klub i preuzme Juventus, prenose britanski mediji.

Pojedini italijanski mediji su objavili da Juventus želi na kraju sezone da vrati Kontea, koji je igračka i trenerska legenda torinskog kluba. On je od 1991. do 2004. igrao za Juventus, a potom je od 2011. do 2014. trenirao torinski klub.

Sa Juventusom je kao igrač osvojio 14 trofeja, a potom je „crno-belima“ kao trener doneo pet trofeja.

„Mislim da je to nepoštovanje prema treneru Juventusa Masimilijanu Alegriju, kao i nepoštovanje prema meni i Totenhemu“, rekao je Konte na pitanje britanskih novinara.

Italijanski stručnjak je Totenhem preuzeo prošle godine.

„Uvek sam govorio da sam srećan u Totenhemu i ne vidim razlog da se sada priča o Juventusu“, dodao je Konte.

Totenhem je trenutno treći u Premijer ligi sa 17 bodova, a sutra će u devetom kolu gostovati Arsenalu.

(Tanjug)

