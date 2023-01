Konte razmišlja o budućnosti posle smrti trojice prijatelja

Trener fudbalera Totenhema Antonio Konte ponosan je na svoj rad i posvećenost poslu, ali je priznao da razmišlja o budućnosti, posle nedavne smrti trojice bliskih prijatelja.

Kondicioni trener Totenhema Đan Pjero Ventrone umro je u oktobru, krajem decembra trener Siniša Mihajlović, a nedavno i nekadašnji italijanski reprezentativac Đanluka Vijali.

Upitan kako se oseća, italijanski trener je odgovorio: „Sigurno je ova sezona teška iz ličnog ugla“.

„Izgubiti za tako kratko vreme tri osobe koje sam veoma dobro poznavao, prvo Ventrone, onda Siniša, a sada Đanluka. Nije jednostavno. Kada se takva situacija dogodi, to vas dovodi do različitih razmišljanja pošto mnogo puta dajemo veliku važnost našem poslu i zaboravimo na porodicu, zaboravimo da nam je potrebno više vremena za sebe“, naveo je Konte, preneo je Skaj.

„Ova sezona je teška za mene iz ličnog aspekta i ova sezona me tera da razmišljam o svojoj budućnosti. Kada radimo, a posao je stalno na umu, možda ponekad zaboravimo da ostanemo sa porodicom, zaboravimo da provedemo vreme sa prijateljima. Ali to je naša strast, a zbog strasti izgubimo mnoge stvari. Kada se takva situacija dogodi, počnete da mislite da je dobro posvetiti vreme porodici, prijateljima i sebi. Posao nije sve u životu“, dodao je on.

Italijanski trener rekao je da mu se ne može zameriti posvećenost poslu.

„Možete mi reći da ne mogu da budem dobar trener, ali posvećenost i ono što dajem klubu u kome radim, time nikada nisam bio nezadovoljan. Uglavnom kad napustim klub, tamo žale što odlazim, pošto znaju moj način rada i posvećenost koju ulažem, ono što dajem klubu. Tako mislim i zaista sam srećan zbog toga kakav sam“, naveo je Konte.

„Umorite se samo ako radite. Ja mnogo radim i normalno je da sam umoran. Mnogi ne izgledaju umorno, to je zato što ne rade. Mnogo radim za ovaj klub, verujte mi. Dajem sve od sebe, ne samo za Totenhem, već i za Inter, za Juventus, za svaki klub u kome sam bio. Normalno je da sam na kraju dana umoran, mnogo radim za klub i zbog toga oni žele da ostanem duži period“, dodao je 53-godišnji trener.

