Košarkaši Crvene zvezde pobedili Makabi u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Makabi 81:73 (21:15, 27:18, 12:21, 21:19), u meču 17. kola Evrolige.

Zvezdu su do pobede predvodili Džoel Bolomboj sa 17 i Jago Dos Sanotos sa 15 poena.

Kod Makabija bolji od ostalih bio je Roman Sorkin sa 21 poenom i devet skokova.

Zvezda je deseta na tabeli sa devet pobeda i osam poraza, a Makabi je na pretposlednjem, 17. mestu sa četiri pobede i 13 poraza.

Nakon izjednačenog početka, Zvezda je lošijom igrom u odbrani, dozvolila Makabiju da na prvi televizijski taj-maut posle pet minuta igre ode sa tri poena prednosti 10:13.

Posle tajm-auta crveno-beli su zaigrali mnogo čvršće u odbrani i uspeli u potpunosti da preokrenu rezultat, a nakon pet vezanih poena Nedovića na prvu pauzu odu sa šest poena prednosti 21:15.

Zvezda je u drugu deonicu ušla serijom 5:0 i posle dva minuta u tom delu stigla do dvocifrene prednosti, a trener Makabija Kataš je bio prinuđen da zatraži tajm-aut.

Makabi je zaigrao bolje posle tajm-auta i polovinom deonice smanjio prednost Zvezde na minus pet 29:34, ali je Zvezda trojkom Kenana uspela da odbije nalet Izraelaca.

Minut pre kraja prvog poluvremena Zvezda je posle poena Petruševa sa linije slobodnih bacanja stigla do maksimalnih plus 13, a nakon novih poena Petruševa u poslednjim sekundama crveno-beli su na pauzu otišli sa plus 15 (48:33).

Zvezda je veoma loše ušla u nastavak, više od pet minuta bez postignutog poena, a Makabi je to iskoristio i velikom serijom od 17:0 na četiri i po minuta do kraja treće četvrtine stigao do vođstva 48:50.

Nakon i drugog tajm-auta koji je zatražio trener Zvezde Sferopulos Zvezda je uspela da se konsoliduje i zaustavi nalet Makabija, a poenima Bolomboja i Dauma ponovo dođe do prednosti 55:50.

Trojkom Giedraitisa u poslednjoj sekundi četvrtine Zvezda je u poslednju deonicu ušla sa šest poena prednosti 60:54.

Nakon izjednačenog početka poslednje četvrtine, Jago Dos Santos je pogodio trojku i doneo Zvezdi osam poena prednosti 67:59, a nakon trojke Giedraitisa crveno-beli su ponovo stigli do dvocifrene prednosti.

Četiri minuta pre kraja, posle nove trojke Dos Santosa Zvezda je stigla do plus 14 i rešila pitanje pobednika.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Barseloni, dok će Makabi u Beogradu dočekati Žalgiris.

(Beta)

