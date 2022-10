Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Efesa na startu EL

ISTANBUL – Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Istanbulu od ekipe Efesa rezultatom 72:59 (17:14, 18:20, 21:16, 16:9) u meču prvog kola Evrolige.

Najefikasniji u redovima šampiona Evrope bio je Vil Klejburn sa 19 poena, dok je Vasilije Micić dodao 16. U ekipi Crvene zvezde najbolji je bio Benjamin Bentil sa 13 poena, koji je jedini bio dvocifreni u poraženom timu.

Crvena zvezda će u narednom kolu, 13. oktobra na svom terenu igrati sa Panatinaikosom, dok će Efes gostovati Monaku.

Košarkaši Zvezde dobro su počeli meč i poveli 5:0. Gosti su održavali vođstvo u većem delu prve četvrtine, ali su domaći košarkaši prvu četvrtinu dobili 17:14. Crvena zvezda je i drugu četvrtinu otvorila serijom 5:0, a potom se igralo poen za poen. Efes je prvih 20 minuta dobio rezultatom 35:34.

Oba tima su pogađala na startu treće četvrtine, a egal je bio do 24. minuta. Domaći košarkaši su stigli do osetnije prednosti u 26. minutu (51:43). Igrači Efesa su u poslednju četvrtinu ušli s vođstvom 56:50. U finišu treće četvrtine odlomio se deo krova dvorane u Istanbulu i pao na teren pored plejmejkera Crvene zvezde Džejlena Adamsa. Utakmica je bila na kratko prekinuta, predmet je uklonjen sa terena, a niko nije povređen.

Efes je u 34. minutu stekao dvocifrenu prednost (63:52). Domaći košarkaši su održavali prednost do kraja utakmice i zasluženo su stigli do prve pobede u novoj sezoni Evrolige.

(Tanjug)

