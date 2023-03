Košarkaši Partizana dočekuju Albu; Obradović: Biće drugačije nego u Berlinu

BEOGRAD – Košarkaši Partizana večeras od 21 sat dočekuju Albu iz Berlina u utakmici 26. kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno na šestom mestu u elitnom takmičenju sa skorom 13-12 i pobeda bi značila veliki korak prema plej-ofu.

Trener Željko Obradović izjavio je da očekuje potpuno drugačiju utakmicu od one u prvom kolu u Berlinu, gde je Alba ubedljivo pobedila 100:84.

„Prva utakmica Evrolige je bila baš protiv Albe i još nam je u sećanju koliko smo slabo odigrali, pre svega u odbrani. Osim same važnosti utakmice to bi trebalo da bude dodatni motiv za nas. Da pokažemo da je to bilo loš dan i da sigurno možemo mnogo bolje protiv njih. Odigrali su izvanredno u poslednjem kolu Evrolige (pobedili Zvezdu u Beogradu, prim. aut). Bez obzira što su poslednji na tabeli, to ništa ne znači, moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju“, izjavio je Obradović za klupski sajt.

