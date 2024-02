Košarkaši Partizana pobedil Efes

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu ekipu Efesa sa 100:90 (17:20, 26:20, 21:19, 36:31), u meču 27. kola Evrolige.

Partizan je do pobede predvodio Aleksa Avramović sa 30 poena, a pratili su ga Zek Ledej sa 21 poenom i osam skokova, Kevin Panter sa 16 poena i Danilo Anđušić sa 15 poena.

Najefikasniji kod Efesa bili su Vil Klajburn sa 17 i Tibor Plajs sa 13 poena.

Partizan je 11. na tabeli sa 13 pobeda i 14 poraza, a Efes je na 15. mestu sa 11 pobeda i 16 poraza.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Milanu, dok će Efes dočekati Bajern.

U rezultatski izjednačenoj prvoj četvrtini Efes je serijom 5:0 uspeo u poslednjem minutu deonice da dođe do maksimalnih plus pet 15:20 ali je Trifunović poenima prekinuo seriju gostiju i Partizan je sa tri poena zaostatka otišao na prvu pauzu.

Nakon ukradene lopte i brzih poena Avramovića crno-beli su posle dva i po minuta druge deonice stigli do prednosti 25:24. Na tri minuta do kraja poluvremena Partizan je serijom 6:0 stigao do pet poena prednosti 37:32.

Do kraja poluvremena Efes je uspeo da zaustavi nalet Partizana i na poluvreme se otišlo sa tri poena prednosti za crno-bele 43:40.

Kapiten crno-belih Panter je vezao pet poena na startu drugog dela i doneo Partizanu osam poena prednosti 48:40. Nakon nove istrčane kontre i lakih poena Avramovića Partizan je polovinom treće deonice stigao do dvocifrene prednosti 52:42.

Efes se serijom od 7:0 brzo vratio u meč (55:51), i trener Partizana Željko Obradović je bio prinuđen da zatraži tajm-aut. Crno-beli su uspeli da zaustave nalet gostiju posle tajm-auta i u poslednju deonicu su ušli sa plus pet (64:59).

Partizan je na šest poena prednosti imao napad, ali je Ponjitka izgubio loptu, a Anđušić napravio nesportski faul. Larkin je pogodio oba slobodna bacanja, a Klajburn je bio precizan sa poludistance i Efes se u potounosti rezultatski vratio u meč.

Nakon vezanih poena Pantera i Avramovića Partizan je na četiri minuta do kraja stigao do sedam poena prednosti 83:76. Avramović je nastavio sa odličnom igrom, a nakon novih njegovih poena i izgubljene lopte Larkina trener Efesa je na tri minuta do kraja morao da zatraži tajm-aut.

Na dva minuta do kraja posle nove trojke Avramovića crno-beli su stigli ponovo do dvocifrene prednosti 92:82, a posle poena Ledeja sa linije slobodnih bacanja prelome meč i stignu do važne pobede.

(Beta)

