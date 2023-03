Košarkaši Partizana pobedili Albu u Beogradu u 26. kolu Evrolige

BEOGRAD – Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Albe rezultatom 88:74 (20:19, 22:25, 35:9, 11:21) u meču 26. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Aleksa Avramović sa 19 poena, dok je Kevin Panter ubacio 16, a Zek Ledej 13. Kod gostiju, najbolji je bio Maodo Lo sa 17 poena.

Partizan se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa skorom 14-12, dok je Alba poslednja sa sedam trijumfa i 19 poraza.

„Crno-beli“ će u narednom kolu sedmog marta gostovati ekipi Virtusa u Bolonji, dok će Alba u Berlinu dočekati Žalgiris.

Košarkaši Albe bolje su ušli u meč i u petom minutu gosti su imali vođstvo do 12:5. Partizan je u finišu prvog dela meča zaigrao angažovanije i u osmom minutu prvi put je stigao do prednosti od 16:14. „Crno-beli“ su potom imali i plus četiri (20:16), a prva četvrtina završena je vođstvom domaćeg tima od 20:19.

Alba je na startu druge četvrtine serijom od 7:0 stekla prednost od 26:20. Košarkaši Partizana su u 15. minutu izjednačili na 28:28, ali je nemački klub zaigrao angažovanije u finišu druge četvrtine i prvih 20 minuta rešio je u svoju korist rezultatom 44:42.

„Crno-beli“ su serijom 11:0 na startu treće četvrtine preokrenuli rezultat i poveli 53:44. Prednost Partizana je u nastavku meča rasla iz minuta u minutu, a domaći igrači su u poslednju četvrtinu ušli sa vođstvom od 77:53. Partizan je treću četvrtinu dobio rezultatom 35:9.

Košarkaši Albe su zaigrali angažovanije u poslednjoj četvrtini, a u 35. minutu prišli su na minus 16 (80:66). Košarkaši Partizana su stali, a gosti su u 37. minutu smanjili na 80:70. „Crno-beli“ su potom odbili nalet gostiju i zasluženo su stigli do 14. pobede u Evroligi.

(Tanjug)

