Košarkaši Partizana pobedili Budućnost

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Budućnost sa 87:82 (19:23, 28:22, 21:19, 19:18), u utakmici 19. kola ABA lige i ostvarili važan trijumf u borbi za prvo mesto pred plej-of.

Partizan su predvodili Markus Pejdž sa 20 poena i Ognjen Jaramaz sa 19 poena i pet skokova. Kori Volden pobedi je doprineo sa 12 poena, šest asistencija, četiri skoka i dve ukradene lopte, Novica Veličković sa 12 poena i četiri skoka i Rade Zagorac sa sedam poena i sedam skokova.

U crnogorskom timu najefikasniji je bio Suad Šehović sa 21 poenom i šest skokova, Danilo Nikolić postigao je 18 poena, uz osam skokova, a Džastin Kobs 13 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Budućnost je od samog početka meča imala prednost, predvodjena Šehovićem i Nikolićem koji su bili sigurni za tri poena. Partizan je „jurio“ rezultat i uspevao je da „trojkama“ anulira prednost Budućnosti.

Podgorički tim je u drugu četvrtinu ušao sa plus četiri (19:23), da bi sredinom druge deonice, nakon četvrte „trojke Šehovića“ i poena Ivanovića i Mejersa, stigao i do velikih 12 poena prednosti (26:38).

Crno-beli su, ipak, imali odgovor. Mozli i Pejdž su pokrenuli seriju Partizana od 10:0, a završio je Veličković sa linije za slobodna bacanja (36:38).

Kobs je prekinuo seriju Partizana, ali je domaći tim nakon nove „trojke“ Pejdža i poena Tomasa stigao prvo do izjednačenja, a potom i do vodjstva poenima Jaramaza (44:43).

Izabranici Andree Trinkijera su na veliki odmor otišli sa dva poena prednosti (47:45), da bi se u nastavku vodila još veća borba na terenu.

Crno-beli su imali pet do sedam poena prednosti, ali se Budućnost vratila i to ponovo „trojkama“. Šehović, pa potom Kobs su bili sigurni za tri i tako su minut i po pre kraja treće četvrtine vratili utakmicu u potpuni egal – 64:64.

U poslednju deonicu ušlo se rezultatom 68:64, imao je Partizan potom i plus šest nakon poena Jankovića sa linije za slobodna bacanja, ali je Šehović svojom sedmom „trojkom“ sprečio crno-bele da se više odlepe.

Nošeni podrškom više 16.500 navijača, košarkaši Partizana su na ulasku u poslednja tri minuta meča „trojkom“ Jaramaza stigli do plus sedam (81:74), da bi zakucavanje Mozlija dovelo atmosferu do ključanja (83:75) i najavilo pobedu domaćeg tima.

Partizan je do kraja meča sačuvao prednost i upisao važnu pobedu u borbi za prvo mesto na kraju regularnog dela takmičenja. U utakmici u prvom delu sezone Budućnost je u Podgorici pobedila sa pet poena razlike.

U Beogradskoj areni večeras je oboren rekord po broju gledalaca u jednoj utakmici ABA lige, pošto je meču prisustvovao 16.531 gledalac.

Crno-beli imaju 15 pobeda i četiri poraza na prvom mestu na tabeli regionalnog takmičenja, a Budućnost na drugom mestu ima pobedu manje.

(Beta)