Košarkaši Partizana poraženi od Milana

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u gostima od Milana sa 83:85 (21:22, 19:19, 27:23, 16:21), u meču 28. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Aleksa Avramović sa 19, Bruno Kaboklo sa 13, Zek Ledej sa 12 i Danilo Anđušić sa 11 poena.

Milano su do pobede predvodili Ševon Šilds i Nikola Mirotić sa po 19, Devon Hol sa 18 i Šabaz Nejpir sa 15 poena.

Partizan je na 11. mestu sa 13 pobeda i 16 poraza, a Milano je 12. sa 12 pobeda i 16 poraza.

U narednom kolu, Partizan gostuje Barseloni, dok će Milano u goste Baskoniji.

Crno-beli su bolje ušli u meč, poveli sa 10:2, ali je tada domaćin zaigrao čvršće u odbrani i uz siguran šut napravio seriju 18:5 i u zvršnici četvrtine stigao do pet poena prednosti.

Partizan je odgovorio serijom 6:0, odgovorio je Mirotić sa linije slobodnih bacanja i Milano je prvu četvrtinu završio sa poenom prednosti 21:22.

Crno-beli su i u drugu deonicu ušli bolje i poenima Ledeja i Kabokla stigli do sedam poena prednosti 29:22. Na četiri minuta do kraja poluvremena Milano je vezao dve trojke i stigao do izjednačenja 35:35, a trener Obradović je zatražio tajm-aut.

Crno-beli su uspeli da zaustave nalet domaćina i na poluvreme su otišli sa poenom zaostatka 40:41.

Nakon izjednačenog početka drugog poluvremena, sredinom treće deonice Kevin Panter je dobio tehničku grešku, Milano je realizovao tri slobodna bacanja, a u sledećem napadu trojkom Nejpira stigao do četiri poena prednosti 51:55.

Milano je stigao i do šest poena prednosti, ali su crno-beli trojkom Anđušića i zakucavanjem Avramovića uspeli rezultatski da se vrate u meč 58:59. Partizan je poenima Anđušića u poslednju deonicu ušao sa tri poena prednosti 67:64.

U poslednjoj deonici ekipe su se smenjivale u vođstvu i u poslednja dva minuta se ušlo nerešenim rezultatom 78:78. Anđušić je doneo Partizanu dva poena prednosti, ali je Nejpir vezao pet poena i odveo Milano na plus tri 50 sekundi pre kraja.

Panter je promašio trojku u narednom napadu, ali je Ledej stigao do ofanzivnog skoka i poentirao pri faulu, i doneo izjednačenje na 25 sekundi do kraja. U poslednjem napadu Nejpir je pet sekundi pre kraja meča pogodio za dva poena, pokušao je Ledej ali nije bio precizan i Milano je stigao do pobede.

(Beta)

