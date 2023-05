Košarkaši Real Madrida osvojili titulu u Evroligi

Košarkaši Real Madrida osvojili su večeras titulu prvaka Evrope, pošto su u Kaunasu u finalu Evrolige savladali Olimpijakos sa 79:78 (17:24, 28:21, 14:18, 20:15).

Španski tim je do titule vodio Serhio Rodriges sa 15 poena i devet skokova, Valter Tavares je ostvario dabl-dabl sa 13 poena i 10 uhvaćenih lopti, Mario Hezonja je postigao 12 poena, dok je poen manje upisao Fabijen Kozer.

Aleksandar Vezenkov je bio najefikasniji u grčkom timu sa 29 poena, uz devet skokova, Ajzea Kenan je postigao 21 poen, a Šekil Mekisik je upisao 14 poena.

Olimpijakos je odličnom igrom u prvoj četvrtini za sedam minuta stigao do plus devet (19:10), a ubrzo posle poena Vezenkova i do plus 12 (24:12).

Španska ekipa je do kraja prve deonice smanjila na sedam poena razlike, da bi posle tri i po minuta igre u drugoj četvrtini stigli do izjednačenja (29:29).

Dve ekipe su se potom smenjivale u vođstvu, a na veliki odmor se otišlo nerešenim rezultatom – 45:45.

Veći deo drugog poluvremena prednost je bila na strani Olimpijakosa, koji je dva minuta pre kraja posle poena Kenana vodio sa plus šest (78:72).

Usledio je odgovor španskog tima, koji prvo trojkom Rodrigesa 46 sekundi pre kraja stiže na poen zaostatka, a zatim poenima Ljulja tri sekunde pre kraja i do potpunog preokreta (79:78).

Olimpijakos je u poslednjem napadu imao šut za pobedu, ali je neprecizan bio Kostas Slukas.

Ovo je Realu 11. titula u Evroligi, ujedno prvi trofej nakon sezone 2017/18. Olimpijakos ostaje na tri titule prvaka Evrope, a poslednju su osvojili u sezoni 2012/13.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.