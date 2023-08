Košarkaši Srbije protiv Finske, Gruzije i Danske u kvalifikacijama za EP

Košarkaška reprezentacija Srbije će u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine igrati u Grupi G sa selekcijama Finske, Gruzije i Danske, odlučeno je danas žrebom u Minhenu.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine, čiji su domaćini Finska, Letonija, Poljska i Kipar, igraće se u tri „prozora“ – od 19. do 27. februara 2024, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Po tri najbolje plasirana tima iz svake grupe plasiraće se na šampionat Evrope.

Evropsko prvenstvo na programu je od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.

Grupe:

Grupa A: Portugal, Slovenija, Ukrajina, IzraelGrupa B: Island, Italija, Turska, MađarskaGrupa C: Slovačka, Španija, Letonija, BelgijaGrupa D: Švedska, Nemačka, Crna Gora, BugarskaGrupa E: Kipar, Francuska, Hrvatska, Bosna i HercegovinaGrupa F: Velika Britanija, Grčka, Češka, Holandija Grupa G: Danska, SRBIJA, Finska, GruzijaGrupa H: Severna Makedonija, Litvanija, Poljska, Estonija

(Beta)

