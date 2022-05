Košarkaši Zvezde i Partizana počinju finale ABA lige

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras od 20 sati počinju finalnu seriju plej-ofa ABA lige za titulu u regionalnom takmičenju i plasman u Evroligu.

Serija se igra na tri dobijena meča, a crveno-beli su domaćini prve dve utakmice.

„Želimo da osvojimo trofej, želi to i Partizan, što je sasvim prirodno. Bez obzira na sva nagađanja, zvanično je da će prvak ABA lige ići u Evroligu. To znači da je ulog veliki, a mi smo toga svesni i nadamo se da ćemo kvalitetnom igrom da otvorimo finalnu seriju na jedan dobar način“, izjavio je Zvezdin trener Dejan Radonjić.

Partizan se posle devet godina vratio u finale ABA lige, a trener Željko Obradović ističe da je srećan i zadovoljan što će se njegova ekipa boriti za trofej.

„To je bio cilj koji smo imali na početku sezone i ušpeli smo da dođemo do njega. Nama je najbitnije da je poslednja utakmica dobro odigrana i to raspoloženje treba da nas nosi, tako da probamo da se ravnopravno borimo protiv tima koji je u prednosti. To je iskusan tim, godinama igraju zajedno i igrali su mnogo finala. To je tim koji u svakom trenutku zna šta treba da radi na terenu“, istakao je Obradović.

(Tanjug)

