Košarkaši Zvezde posle drame ponovo bolji od Partizan

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Partizana 85:81 u drugom meču finala plej-ofa ABA lige i povela 2:0 u finalnoj seriji, koja se igra na tri pobede.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Nikola Kalinić sa 25 poena, dok je Luka Mitrović dodao 14. Kod gostiju, najbolji je bio Aleksa Avramović sa 21 poenom, a Matijas Lesor je ubacio 18.

Partizan je bolje ušao u meč, ali je Zvezda dobrom igrom u napadu prvu četvrtinu dobila 29:18.

Domaći košarkaši su u većem delu druge četvrtine imali prednost od osam do 12 poena, a Partizan je uspeo u finišu prvog poluvremena da smanji prednost Zvezde na 47:40.

Treću četvrtinu obeležio je mali broj poena oba tima, a Crvena zvezda je održavala prednost od pet do 10 poena. Crveno-beli su u poslednju četvrtinu ušli s vođstvom od 62:53.

Partizan je trojkama Avramovića u 34. minutu stigao do vođstva od 68:66. Usledila je serija trojki na obe strane, a Zvezda je zahvaljujući greškama košarkaša Partizana na tri minuta pre kraja povela 78:73. Crveno-beli su uspeli su u finišu meča da sačuvaju vođstvo i da u penal završnici dođu do druge pobede u finalnoj seriji.

Treći meč je na programu u sredu, 1. juna od 20:30 časova, a domaćin će biti ekipa Partizana.

Eventualna četvrta utakmica biće odigrana 3. juna, a potencijalna mastorica tri dana kasnije.

Titulu u ABA ligi brani Crvena zvezda. Pobednik regionalnog takmičenja igraće naredne sezone u Evroligi.

(Tanjug)

