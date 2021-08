Košarkašice pred Kinu: Biće teška i nezgodna utakmica

BEOGRAD – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije sutra od 3.00 sata po našem vremenu igra protiv Kine u četvrfinalu Olimpijskih igara u Tokiju.

Takmičenje u grupnoj fazi na Olimpijskom turniru u Tokiju završila je na drugoj poziciji sa pobedama protiv Kanade i Koreje i porazom od Španije.

„Biće to teška i nezgodna utakmica, posebno zato aato igramo protiv veoma agresivne ekipe. Videli smo protiv Koreje kako izgleda ta košarka, a Kina je još jača. Svaka utakmica četvrtfinala je teška. Mi moramo da ispravimo naše greške, da pokažemo našu energiju iz svih ovih godina i to je jedini način na koji možemo doći do pobede. Ja se nadam da ćemo uspeti u tome i da ćemo zadovoljne zavrđiti utakmicu protiv Kine“, rekla je Ana Dabović za sjat KS S.

Kina je na olimpijskom turniru ostvarila sve tri pobede – protiv Portorika, Australije i Belgije.

„Očekuje nas najvažniji meč na turniru. Videli smo da nas je Koreja dosta namučila, a Kina ima sličan stil igre i mnogo je kompletnija. Imaju bolje igračice i na spoljnim i na centarskim pozicijama. Smatram da će većina stvari na terenu zavisiti od nas i fokus treba da bude na našoj igri. Da pokažemo pravu igru, koju nismo imale u grupnoj fazi i verujem da ćemo to uspeti da uradimo u četvrtfinalu“, istakla je Aleksandra Crvendakić.

Pobednik duela Kina – Srbija u polufinalu će se boriti protiv boljeg iz duela Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

U preostala dva četvrtfinala sastaju se Japan – Belgija i Španija – Francuska.

Srbija je na prethodnim igrama u Riju osvojila bronzanu medalju, a pre mesec dana je na Evropskom prvenstvu u Španiji osvojika je titulu šampiona Evrope.

(Tanjug)

