Košarkaški klub Crvena zvezda uplatio novu ratu za porez

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je juče i danas uplatio 3.894.239 dinara (32.664,87 evra) na ime dugovanja za porez (PDV).

U saopštenju Crvene zvezde se mavodi da klub nastavlja da izmiruje svoje obaveze prema državi u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima i plaća porez (PDV) koji su u obavezi da isplaćuju svi sportski klubovi i pravni subjekti u Srbiji.

„Ovo je treća uplata na ime dugovanja u kratkom vremenskom roku koju je klub uplatio tokom leta i to u ukupnom iznosu 15.290.243,00 dinara (129.642,87 evra). KK Crvena zvezda je jedini u potpunosti i do najmanjih detalja objavio svoja dugovanja koja se isključivo odnose za PDV, jer drugih poreskih obaveza nema, ali i objavio svoje finansijsko poslovanje i dao ga do detalja na uvid javnosti“, saopštio je srpski i regionalni šampion.

KK Crvena zvezda podseća da je u poslednjih 11 sezona ukupno uplatila za PDV 7.151.229,87 evra.

U saopštenju Crvene zvezde se ističe da „crveno-beli“ očekuju da će to učiniti i ostali pravni subjekti i klubovi koji duguju višestruko veće iznose (u milionima evra) na ime neplaćenog poreza svojoj državi i građanima Srbije.

(Tanjug)

