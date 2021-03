Kraj jedne ere: Kakva sudbina čeka Ronalda i Mesija? (foto)

Vreme je da moderni fudbal okrene neki novi list! Eliminacija Barselone od Pari Sen Žermena i Juventusa od Porta obeležila je jedno poglavlje, jer prvi put od sezone 2004/05 u četvrtfinalu Lige šampiona neće biti Lea Mesija i Kristijana Ronalda.

No Cristiano Ronaldo & Leo Messi in the Champions League quarter-finals for the 1st time since 2004/05…#UCL pic.twitter.com/w3byYNQQM3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021