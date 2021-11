Krajišnik: Podmlađeni sastav spreman za duel sa Hrvatskom

BEOGRAD – Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Tina Krajišnik, izjavila je da tim spremno i koncentrisano dočekuje sutrašnji meč sa Hrvatskom u gostima, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

„Ovo je potpuno novi start i trudimo se da i mi sa novom energijom uđemo u ovu priču i da maksimalno ozbiljno shvatimo put koji je pred nama. Od prvog dana okupljanja dosli smo spremni. Ekipa jeste podmlađena, ali to ne utiče na naš načina rada. Rad je prisutan kao što je bio i ranije, isti je način treniranja, ali i pristup. Mislim da je to recept koji treba da daje rezultat. Da se fokusiramo na prvu utakmicu, to je prvi stepenik koji nas očekuje. Imali smo malo više vremena da se spremimo za tu utakmicu jer nemamo četvrtog rivala u grupi“, rekla je Krajišnik Tanjugu.

Izbranice Marine Maljković sutra od 18 sati igraju protiv Hrvatske u Zaboku prvi meč u kvalifikacijama za EP, a u grupi E još je i reprezentacija Bugarske.

Biće to prvi meč košarkašica Srbija posle Olimpijskih igara u Tokiju.

„Ne treba da zaboraviti i da je naša ekipa prilično izmenjena, pored toga što fale igračice koje su se oprostile od reprezentacije, nema i onih koje su trenutno ili povređene ili ne mogu da prisustvuju okupljanju. Ne treba se unapred radovati i potcenjivati ekipe Hrvatske i Bugarske. Mi smo potpuno fokusirane na utakmicu koja nam sledi. Ući ćemo veoma koncentrisano, jer je i ekipa Hrvatske podmlađena i kod njih postoje promene. Energične su, dosta trče, na momente agresivna i u napadu i u odbrani. Nema prostora za potcenjivanje nijedne ekipe. Dosta favorita je podbacilo u ovim prvim utakmicama i ovo je dokaz da su kvalifikacije u kojima sve može da se desi“, kaže košarkašica Galatasaraja.

U pohod na nova takmičenja, Srbija kao aktuelni šampion Evrope, kreće sa podmlađenom ekipom, koja će svakako imati motiva da nastavi uspešnim putem kojim su srpske košarkašice koračale prethodnih godina.

„Lepota je u tome što uvek postoji nova šansa. To tako treba i doživeti. Zapamtiti momente gde smo ispustili priliku, gde smo greške pravili i truditi se da radom te greške ispravimo i da čekamo narednu utakmicu u kojoj ćemo se boriti za medalju. Svaki trening, svaka naredna utakmica je put ka tom cilju. Ne treba razmišljati o onome šta je bilo. Ovo leto je bilo toliko naporno, imali smo dva bitna takmičenja i da smo razmišljali na pripremama za EP o Olimpijskim igrama, verovatno ništa ne bismo uradilie. Ne treba mnogo unapred razmišljati, samo korak po korak“, kaže Krajišnik.

Opraštanjem Jelene Bruks od nacionalnog dresa, Srbije je ostala bez kapitenke, a tu ulogu u narednom periodu obavljaće će upravo Tina Krajišnik.

„Iskreno, nisam o tome ni razmišljala, ali mi je čast i zadovoljstvo što je tako ispalo i sto je odluka pala na mene. Imam nekog iskustva u kapitenskoj ulozi, ali to je bilo u mlađim kategorijama reprezentacije. Nakon ovog leta gde sam doživela ogroman uspeh sa reprezentacijom, gde sam vratila da igram nakon mnogobrojnih pehova koje sam imala u karijeri, sve to mi je dalo neku dodatnu snagu i želju i sada, pored toga sto imam dosta godina iskustva, osećam novi nalet energije. Nadam se da ću svojim iskustvom i energijom da predvodim ekipu. Imala sam priliku da budem u timu koji je Jelena vodila kao kapiten i gde sam mogla da vidim kako sve funkcioniše, da se ugledam. Iskreno se nadam da ću uspeti da iznesem ovu ulogu kako treba“, kaže Tina.

Pre EP u Valensiji i OI u Tokiju želja joj je bila da uzme medalju i da nadoknadi sve ono što je sa nacionalnim timom propustila prethodnih godina.

Postala je evropski šampion, a sada je dobila i novu ulogu u timu.

„Kako sam starija i iskusnija, shvatila sam da ne treba praviti planove. Nikad ne zna čovek šta može da se dogodi. Treba živeti u trenutku i svaki trenutak maksimalno iskoristiti, uživati i na terenu i u košarci. Dok je god tako, trudiću se da se odazivam reprezentaciji i pružaću što više mogu. Najvažnije mi je da sam zdrava i da se osećam dobro, jer onda nema razloga da se ne uživa u igri. Više sa sigurnošću ne mogu da kažem da li ću igrati još jednu, dve, tri ili više godina. Krenuli smo nekim novim putem, videćemo kako će biti. Očekuju nas veliki turniri, sad kvalifikacije za EP, u februaru za SP. Sve je to daleko, a sa druge strane veoma blizu“, objašnjava Krajišnik.

Navodi da ne zna koliko će trajati njen kapitenski stažm, ali ističe da je prvo i osnovno da se oba kvalifikaciona turnrira uspešno odigraju.

„To bi mi bio prvi cilj, da se Srbija ponovo nađe na takmičenjima, i na EP i na SP. To je najbitnije, a uz naš posvećen rad verujem da i sam uspeh na takmičenjima neće izostati“, zaključila je Krajišnik.

(Tanjug)

