Krstajić: Nemce poštujemo kao velesilu, Jović starter

VOLFSBURG – Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić izjavio je večeras da veoma poštuje Nemačku, ali da će njegov tim učiniti sve da ostvari pozitivan rezultat u prijateljskom meču.

„Posle moje igračke karijere u Nemačkoj i svega ostvarenog, drago mi je da sam ponovo ovde, jer to je san koji mi se ostvario. Što se tiče promena u nemačkoj selekciji, sve je to normalno u fudbalu. Nemci su velika reprezentacija i teže tome da ponovo budu najbolji. Luka Jović? Mogu da kažem da će biti u timu, odnosno da će početi utakmicu“, rekao je Krstajić na konferenciji za medije u Volfsburgu.

On je podsetio da ne može da računa na sedmoricu igrača.

„Matić neće igrati ni protiv Portugalije, kao i Prijović…A do četvrtka čekamo da vidimo kakva je situacija sa Tadićem, Kolarovim, Mitrovićem, Kostićem… Čekamo da nam se priključe. Isto kao i Fejsa, koji bi trebalo da bude sa nama u Lisabonu. A što se tiče igrača koji su ovde, sigurno da momci imaju kvalitet i žele da se pokažu. Nemce, dakle, poštujemo kao fudbalsku velesilu, ali i naši igrači žele da se pokažu i dokažu“, istakao je Krstajić.

Utakmica između Nemačke i Srbije igra se sutra od 20.45 sati.

(Tanjug)