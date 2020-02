Krstajić o Bundesligi, pozivu Vengera, o trenucima za kojima najviše žali…

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić rekao je danas da mu se u igračkoj karijeri uglavnom ostvarilo sve što je zacrtao i dodao da mu je bolna tačka to što sa Šalkeom nije osvojio titulu.

Krstajić je sa Verderom iz Bremena osvojio duplu krunu 2004, a potom nosio kapitensku traku u Šalkeu.

Oko 250 odigranih utakmica u Bundesligi tokom devet sezona (od 2000. do 2009) i veliki broj priznanja i vrhunskih poteza, obeležile su njegovu karijeru.

On danas s ponosom gleda na rezultate ostvarene u Bundesligi, posebno na dane dok je branio boje Verdera.

„U Verderu sam nakon samo mesec dana zauzeo mesto startera. Ta ekipa koju je vodio Tomas Šaf tada već dobrih 14 godina imala je odličan sistem rada koji sam ja odmah usvojio i koji jako volim i danas. Bio je to atraktivan i ofanzivan fudbal. Bilo je dovoljno da budeš posvećen treninzima i da se normalno ponašaš na utakmicama. Ekipa je bila odlično uigrana i nije bilo čudno to što smo 2004. osvojili duplu krunu“, rekao je Krstajić.

U nekom momentu stigla je i ponuda od Arsena Vengera, trenera Arsenala, ali i berlinske Herte, koje su bile „teže“ od ugovora koji nudi Verder. Ipak, Krstajić je ostao u Bremenu.

„Nikada se nisam pokajao što sam tada ostao u Verderu. Ono što je meni bila otežavajuća okolnost je što sam u Nemačku otišao s punih 26 godina, danas klinci odlaze već sa 18. Ali, ja sam izuzetno zavoleo taj sistem igre i način na koji oni grade igrače, tako da mi je bilo lako da se odlučim da ostanem“, rekao je Krstajić.

On je naveo da smatra da je igraču potrebno da ostane par godina u nekom klubu kako bi osetio svoj maksimum.

„Barem je tako bilo sa mnom. U svakom klubu sa ostajao oko 4-5 godina i onog momenta kada sam osetio da je to moj maksimum koji mogu da pružim klubu za koji igram, tada sam odlazio i tražio nove izazove. Time sam se vodio kasnije kao trener, ne možeš ti da napraviš pobedničku ekipu za godinu dana, tu treba kontinuitet“, rekao je Krstajić.

Kako je naveo, osnove u fudbalskom ponašanju stekao je rano u Partizanu, naučio je kako funkcioniše veliki i uigran sistem i samim tim je umeo da oseti kada treba da ide dalje.

„Nakon duple krune i četiri godine u Verderu, osetio sam da ću se uljuljkati i da za mene tu više nema izazova. Znao sam da mogu da radim šta hoću u tom klubu i da to neće biti dobro za moju karijeru, da ću nazadovati, pa sam svoju novu šansu da napravim nešto važno video u Šalkeu“, rekao je.

U Šalke je stigao kao iskusni igrač, sa 30 godina.

„U tom momentu Šalke 50 godina nije osvojio nijedno prvenstvo, a kada sam ja došao kockice su se nekako složile da se napravio pravi ‘deam team’ i da smo za par godina bili medju najboljima. U sezoni 2006/07. dominirali smo ligom, bili smo uglavnom prvi ili drugi na tabeli i onda smo u poslednja tri ili četiri kola sve uprskali. Štutgart nas je prestigao, pobedio je u gostima i na domaćem terenu i sa dva boda više poneo titulu“, rekao je Krstajić.

„Mogu reći da je to prvenstvo moja bolna tačka i neostvarena želja. Tim je toliko bio dobar i napravljen da uzme tu titulu koju nije video punih 50 godina, ali nije se ostvarilo. Bila je to dobra životna lekcija“, dodao je.

Kako je istakao, posle tih pet godina u Šalkeu, poželeo je da se vrati u Partizan.

„Životna želja mi je bila da sa njim igram Ligu šampiona. To se i desilo, mogu reći da me je Bog pogledao i uslišio mi želju jer sam već sledeće godine sa mojim klubom igrao Ligu šampiona. Kada sagledam sve na kraju, šta god da sam zacrtao to mi se i ostvarilo“, rekao je Krstajić.

(Beta)