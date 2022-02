Kuvalja: Hvala Srbiji, trka Beograd -Banjaluka jedinstvena

OBRENOVAC – Biciklistička trka Beograd – Banjaluka, koja će se ove godine održati 16. put, najveći je sportski događaj u Republici Srpskoj, a sada ima i veliku podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, izjavio je direktor trke Vladimir Kuvalja.

On je na konferenciji za medije u Obrenovcu, koji će drugu godinu zaredom biti domaćin starta etape, zahvalio domaćinima predsedniku opštine Miroslavu Čučkoviću i članu Veća za sport Milošu Stankoviću, koji su prepoznali i podržali ovu ideju.

„Dugo vremena je trebalo da prođe da trka u Srbiji dobije podršku kakvu ima u Republici Srpskoj, ali smo uspeli zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i gradovima i opštinama koje sada apsolutno podržavaju ovaj jedinstven događaj. Jedinstven je prema tome sato se jednog dana održava u dve zemlje, a upravo etapa iz Obrenovca do Bijeljine, da tako kažem, briše međudržavnu granicu“, rekao je Kuvalja.

On je dodao je da će druga etapa biti vožena od Bijeljine do Vlasenice, a potvrđena je i ona od Dervente do Banjaluke, te naglasio da postoji mogućnost da bude održana još jedna etapa, uz prolog u Beogradu 13. aprila uveče.

Startno mesto prve etape biće u Obrenovcu, a predsednik opštine Čučković naglasio je da uopšte nije postojala dilema da će biti drugačije posle odličnog iskustva od prošle godine.

On je danas sa Kuvaljom i zvanično potpisao ugovor, pa će karavan od 175 biciklista iz tridesetak zemalja sveta upravo iz centra ove beogradske opŠtine 14. aprila krenuti put Bijeljine gde je cilj prve etape.

„Izuzetno sam srećan što smo ponovo na mapi trke koja spaja dva bratska naroda. Znamo koliki je značaj ove trke kako u sportskom, tako i u turističkom i svakom drugom smislu. Mogu da se pohvalim i da je u našoj opštini osnovan biciklistički klub Palež. Radujem se spektaklu u aprilu“, rekao je Čučković.

Potpredsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić zadovoljan je što je Savez dobio još jednog člana biciklističke porodice u Obrenovcu.

„Deo zasluga za to ide i na račun trke “Beograd – Banjaluka” koja je doživela pravu ekspanziju u poslednjih nekoliko godina. Drago mi je što se sve više gradova uključuje u ovu priču. Ekipe iz sveta odavno su prepoznale ovu trku, a to govori i 39 poslatih aplikacija. Nažalost, možemo da prihvatimo samo 25 odnosno 175 takmičara“, rekao je Gojić.

Jedna od učesnica je i reprezentacija Srbije, a najzvučnije ime od svetskih ekipa je Bahrein Merida.

(Tanjug)

