Kuzmanović: Verujem u pobedu protiv Švajcarske, Srbija nema šta da izgubi

CIRIH – Bivši srpski reprezentativac Zdravko Kuzmanović veruje da će Srbija da pobedi Švajcarsku u meču trećeg kola grupe G na Svetskom prvenstvu u Kataru, prenose švajcarski mediji.

Brazil je prvi na tabeli grupe G sa šest bodova, dok je Švajcarska druga sa tri, Srbija i Kamerun imaju po bod. Srbija će u petak igrati sa Švajcarskom, dok će se Kamerun sastati sa Brazilom. Ovi mečevi odlučiće ko će pored Brazila igrati u osmini finala SP.

„Imamo dobar tim i u Srbiji svi pretpostavljaju da ćemo da prođemo grupu“, rekao je Kuzmanović za sajt 20min.ć.

On je naveo da je nedavno bio u poseti bivšem srpskom reprezentativcu Nemanji Matiću, koji igra za Romu.

„On takođe misli da imamo dobre igrače, koji mogu da naprave razliku na terenu. Razgovarali smo o SP i obojica se slažemo da ovoga puta imamo šansu da prođemo grupu“, dodao je Kuzmanović.

On se osvrnuo i na duel Srbije i Švajcarske pre četiri godine na SP u Rusiji. Na tom meču pojedini švajcarski fudbaleri su provocirali igrače Srbije.

„Isticanje simbola dvoglavog orla je bila sramota, jednostavno tužno. Sport i politika moraju da se odvoje. Da sam bio igrač Srbije na tom SP verovatno bih nokautirao ili Džaku ili Šaćirija“, rekao je bivši srpski reprezentativac.

On je poručio švajcarskim fudbalerima da budu spremni na sve.

„Srbija nema šta da izgubi. Pre četiri godine sve provokacije su potekle sa švajcarske strane. Taj dvoglavi orao nije bio proizvod emocije, to je bilo planirano sve vreme. To što se desilo u Rusiji ne možemo da zaboravimo. Ako provociraš moraš da očekuješ da zveči na terenu. Ima ona lepa izreka: svakog sretneš dva puta u životu“, naveo je Kuzmanović

On se nada da će utakmica proći bez incidenata.

„Nadam se da će sve proteći mirno, ali Srbi će biti opterećeni na ovaj ili onaj način. Biće neverovatno emotivno, biće sjajna utakmica. Sumnjam da su momci koji su bili tu 2018. olako prešli preko svega. Nešto je tu ostalo“, smatra Kuzmanović.

On je za reprezentaciju Srbije odigrao 50 mečeva. Kuzmanović (35) je objasnio zašto je prihvatio da igra za Srbiju iako je pre toga nastupao za mladu selekciju Švajcarske, pošto je rođen u Tunu.

„Slušao sam svoje srce i želeo sam da igram za svoju domovinu. Od Srbije sam dobio veće priznanje. Zaista su me hteli. Na kraju je to bila ispravna odluka. Nažalost, nikada u karijeri nisam igrao protiv Švajcarske, to bi sigurno bilo emotivno“, izjavio je on.

Kuzmanović je naveo da je upoznao najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

„Sreo sam ga jednom u Londonu. Kada smo imali prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje, došao je i seo na klupu. On je i opušten i ‘naelektrisan’ momak. Naravno, gledaće i utakmice na SP i bodriti Srbiju. Svako ko je broj jedan je omražen. Kristijano Ronaldo – svi žele da padne, isto je i sa Lionelom Mesijem. Đoković će igrati još nekoliko godina i tada će verovatno oboriti rekord sa najviše Grend slemova“, zaključio je Kuzmanović, koji je pre dve godine okončao igračku karijeru.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.