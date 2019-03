Lalatović: Idemo da igramo fudbal a ne da se bijemo

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je danas da se njegova ekipa ne plaši Partizana, da u Beograd ide „da igra fudbal, a ne da se bije“ i dodao da veruje u pozitivan ishod predstojeće utakmice.

„Pred nama je derbi protiv ekipe koju veoma cenimo i poštujemo i nadam se lepom i kvalitetnom meču u pravoj fudbalskoj atmosferi. Ne dopadaju mi se neke izjave na njihovoj televiziji gde se konstantno podgreva atmosfera i pravi nepotrebna tenzija uoči ovog susreta. Mi tamo ne idemo da se bijemo, već da igramo fudbal. Mi smo drugi na tabeli, zasluženo smo na terenu zaradili ovih 59 bodova, hoćemo da se borimo za trofeje, a tamo neko nas omalovažava, naziva drugim timom Crvene zvezde i Obilićem“, rekao je Lalatović.

Fudbaleri Radničkog igraju u sredu od 18 časova u Beogradu protiv Partizana, utakmcu 25. kola Super lige Srbije. Radnički je drugi na tabeli sa osam bodova više od Partizana.

„Ali mi sutra i hoćemo da budemo Obilići, jer je biti Obilić za mene nešto dobro, pošto to znači da želimo da igramo fudbal, ponašamo se viteški i da pokažamo da nismo slučajno na poziciji na kojoj se nalazimo. Ja veoma respektujem Partizan i trenera Zorana Mirkovića, koji je moj veliki prijatelj i smatram da su ozbiljna ekipa. Ali moram da kažem da se mi njih uopšte ne plašimo, puni smo samopouzdanja i verujemo u novi pozitivan rezultat“, naveo je Lalatović.

On je rekao da ga raduje što je ulaz na stadion u Humskoj besplatan, pošto će pun stadion biti dodatni motiv za njegove igrače.

„Nemamo nikakakav pritisak, bežimo im osam bodova. Odlično znamo njihove vrline i mane i još jednom ponavljam da smo spremni da se tamo pokažamo u najboljem svetlu i da se u Niš vratimo neporaženi. Mi tamo ne idemo da ne izgubimo, već želimo da pobedimo“, naveo je Lalatović.

Radnički je u seriji od sedam pobeda, u prošlom kolu pobedio je Radnik sa 4:1, a Partizan je odigrao 1:1 sa Crvenom zvezdom.

„Gledao sam njihov meč protiv Zvezde i video mnoge dobre stvari u igri Partizana. Mirković tamo radi sjajan posao i napravio je dobru hemiju u ekipi. To što neće igrati Zdjelar i Zakarić nas neće zavarati, jer će verovatno igrati Pantić i Tošić, a možda će se Kosović pomeriti pozadi. To su sve reprezentativci i oni na papiru imaju tim koji bi morao da se bori za titulu“, rekao je trener Nišlija.

„Pa samo golman Stojković i Rikardo imaju godišnju zaradu kao ceo budžet Radničkog, a eto mi njima bežimo osam bodova. Ne plašimo se, smatram da su šanse na ovom meču 50:50 i mi ćemo dati sve od sebe da sutra uveče imamo veću prednost u odnosu na njih. Što se tiče našeg sastava, nemamo kadrovskih problema i ja ekipu koja dobija neću menjati“, dodao je on.

Fudbaler Radničkog Petar Grbić rekao je da je ekipa spremna, kao i da je Partizan pod većim pritiskom, „jer moraju da opravdaju sve ono što su pričali o Radničkom cele sezone“.

„Kada to kažem, ne mislim na one stare i prave Partizanovce, već na neke ljude koji svojim nepotrebnim izjavama podrgevaju atmosferu i pokušavaju da nas ponize pričama da smo nečija ispostava što je poptuna neistina. Samo mi znamo kroz šta smo prošli ove sezone. Krvavim radom smo osvojili ovih 59 bodova i nema potrebe da to neko negira“, naveo je on.

Grbić je rekao da je Partizan veliki klub, u kome je proveo sjajne trenutke, ali da je sada fudbaler Radničkog i da će dati sve za svoj tim.

„U ekipi je sjajna atmosfera, oborili smo mnoge rekorde ove sezone i verujemo da ćemo u istom ritmu nastaviti i sutra“, dodao je Grbić.

