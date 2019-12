Lavko i Nikolić pred Dansku: Da se borimo i pobedimo

KUMAMOTO – Rukometašice Srbije, pred odlučujuću utakmicu sa Danskom na Svetskom prvenstvo u Japanu, izjavile su da spremno dočekuju taj duel.

Izabranice Ljubomira Obradović sutra od 10 sati igraće meč protiv Dankinja, gde su ulog olimpijske kvalifikacije, ali postoji šansa da se najbolje srpske rukometašice nađu i u polufinalu, u slučaju poklapanja drugih rezultata u poslednjem kolu glavne faze.

Kapitenka Jelena Lavko istakla je da je pauza prijala svim igračima i da je zadovoljna svim što je tim prikazao na SP, kao i da nije sigurna da li se u ekipi oseća pritisak pred odlucucjući meč.

„Pa ne znam, mislim da je to više pritisak da pokažemo šta možemo, da svaka izvuče svoj maksimum. Ako to uradimo, onda se ne bojimo za rezultat. Na nama je da se borimo i da pobedimo. Nikada nam ništa nije poklonjeno, ako se bude poklopilo, hvala dragom Bogu, mi smo došle sa ciljem“, rekla je Lavko za sajt RS S.

Lavko je istakla i da je Danska igra skandinavski rukomet, kao Norveška i Holandija

„Trče bore se, odličan im golman, on im mnogo pomaže. Moramo biti koncetrisaniji pri šutu, ako damo gol, lakše će sve biti“.

Ona je istakla i daj cilj tako blizu, a tako daleko.

„Juče posle naše utakmice, pa posle utakmice Holandije i Danske, počele su računice, ako one pobede, pa ako ove pobede… Mislim da ne treba da gledamo na to. Treba da igramo da pobedimo. Ako se to ne desi, džabe smo računale bilo šta. Moramo da budemo koncetrisani na našu utakmicu, a ne da mislimo ko igra pre, a ko posle nas. Ako sutra poritv Danske trijumfujemo, pa se i poklope rezultati, mislim da će svi biti presrećni“, zaključila je Lavko.

Desno krilo Željka Nikolić veruje u svoj tim i ističe da je raspoloženje u ekipi posle pobede protiv Nemačke na nivou.

„Niko se nije nadao ovakvom raspletu. Generalno rezultati u našoj grupi su nerealni, ne sećam se kada je na nekom prvenstvu bio ovakav zaplet u nekoj grupi. Do poslednje utakmice sve je otvoreno. Mi ćemo uraditi ono što je na nama, pokušačemo sutra da odigramo kao prethodne dve utakmice, pa nadam se da će to biti dovoljno“, rekla je Nikolić.

Ona je izjavila da svi treba da budu ponosni na ekipu, koja je pokazala karakter i veliku mentalnu snagu u meču protiv Nemačke, pa se osvrnula i da na rasplet na SP, gde postoji devet opcija, a Srbije može i u polufinale, a i na poslednje mesto.

„Ne treba da se opterećujemo time, na to ne možemo da utičemo. treba da odigramo najbolje što možemo, pobedimo i da se nadamo da će ostali rezultati ići u našu korist“, zaključila je Nikolić.

(Tanjug)