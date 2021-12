Lazetić: Zvezda favorit, ali ne predajemo se unapred

BAČKA TOPOLA – Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić izjavio je da se raduje sutrašnjoj utakmici protiv Crvene zvezde u Superligi, jer je to jedan od najboljih timova sa ovih prostora.

TSC sutra od 16.05 sai dočekuju beogradske crveno-bele na TSC Areni u 21. kolu Superlige.

„Svi znamo šta Crvena zvezda predstavlja u domaćem fudbalu. Aktuelni su šampion, postigli su ozbiljne rezultate u Evropi i svesni smo da nas čeka najteža moguća utakmica protiv šampiona, tako da sa maksimalnim respektom ulazimo u predstojeći meč“, rekao je Lazetić u najavi utakmice.

On je naglasio da Zvezda ima igrače koji se tokom utakmice lako prilagođavaju protivniku i lako menjaju formacije i način igre.

„Svestan sam da će nam biti izuzetno teško da ugrozimo Zvezdu, ozbiljan su protivnik sa individualcima koji u svakom trenutku mogu da reše meč, ali nećemo se predati unapred. Uz dobar pristup kakav imamo na treninzima i kakav smo imali na utakmicama koje sam sa klubom do sada odigrao pokušaćemo da dođemo do našeg cilja, a to su dobra igra i dobar rezultat“, dodao je Lazetić.

Golman Nenad Filipović je takođe istakao da je kvalitet protivnika neosporan, pogotovu što je Crvena zvezda ekipa koja je u Evropi iza sebe ostavila klubove kakvi su Braga, Ludogorec i Mitjiland.

„U Ligi Evrope su bili fenomenalni, a po meni i u prvenstvu igraju odlično. Naravno, dešavaju se kiksevi svima pa i Zvezdi, ali mislim da i kod nas treba da bude normalno da svaki klub, pa i najbolji, može ponekad da izgubi ili odigra nerešeno. Ne iznenađuje me rezultat koji je Zvezda imala protiv Radnika iz Surdulice. Mi prvenstveno gledamo sebe i svoje redove. Verujem da smo se konačno vratili na pravi, pobednički kolosek na kome i treba da budemo. U sutrašnjem meču ćemo dati sve od sebe da se prikažemo u najboljem svetlu, da na domaćem terenu odigramo dobro i obradujemo navijače“, rekao je Filipović.

TSC je trenutno 8. na tabeli sa 26 osvojenih bodova, dok je Crvena zvezda druga sa 51 bodom.

(Tanjug)

