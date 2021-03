Lebron izabrao Jokića za svoju Ol star ekipu, reakcija Srbina je hit (video)

Srpski košarkaš Nikola Jokić učestvovaće na ovogodišnjem „Ol-star“ meču NBA lige u timu Lebrona Džejmsa, koji ga je izabrao kao četvrtog pika. „Kralju“ i „Džokeru“ društvo u ekipi među starterima će praviti Luka Dončić, kao i Stef Kari i Janis Adetokumbo.

Watch the First Round of the 2021 #NBAAllStarDraft with Team Captains LeBron James and Kevin Durant!

Kao igrači sa najviše glasova, kapiteni ekipa su Lebron Džejms i Kevin Durent.

Utisak je da je Lebron ponovo dokazao kakav je na planu generalnog menadžera, sklopivši neverovatno dobar tim.

Lebron se našalio prilikom odabira, rekavši da bira kartu koja nije dozvoljena u mnogim igrama – „džokera“, Nikolu Jokića, a Srbin je u svom stilu reagovao na vest da će biti u timu Lebrona Džejmsa za Ol-star.

“To je stvarno dobra ekipa, neću da vas slažem”, procedio je Jokić kroz zube, dodavši uobičajen i šablonski odgovor da sve čeka zabava.

Earlier tonight, Nikola Jokic was drafted to Team Lebron.

He reacts and shares some comments on his excitement for the All Star Game.

March 5, 2021