Legendarni teniser brutalno spustio Kirjosu zbog vređanja Đokovića (foto)

Nemačka i svetska teniska legenda Boris Beker i prgavi Australijanac Nik Kirjos žestoko su se izvređali na društvenim mrežama, a povod za svađu bio je korona-žurka i Adria Tur u organizaciji Novaka Đoković, kao i, po nekima, neodgovorno ponašanje Gorana Ivaniševića, Grigora Dimitrova, Borne Ćorića i ostalih učesnika humanitarnog turnira odigranog u Beogradu i Zadru.

Kirjos je već ranije žestoko napao Adria Tur, Đokovića i sve vezane uz tu priču, u ponedeljak je sebičnim prozvao i Aleksandra Zvereva (koji je uhvaćen kako se provodi iako je obećao da će biti u samoizolaciji). Bekeru je u utorak prekipelo pa je krenuo u Tviter obračun.

– Niko ne voli cinkaroše. Onaj koji napada kolege sportiste i(li) sportistkinje ne može biti moj prijatelj. Pogledaj se u ogledalo i reci da si bolji od bilo koga drugoga Nik – napisao je Beker.

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us…@NickKyrgios @farfetch

— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020